Meso koje se topi u ustima je ono što svaka domaćica priželjkuje, ali se često dobiju žilavi komadi koje je teško čak i iseći.

Bacanje novca na skupu junetinu ili svinjetinu koja na kraju ispadne tvrda i neukusna frustrira svakoga ko voli da kuva za svoju porodicu.

Dobra vest je da ne morate biti profesionalni kuvar da biste to izbegli, već je dovoljno da primenite jedan zaboravljeni trik koji su koristile naše bake svakog dana.

Zašto meso postaje tvrdo tokom dinstanja

Većina greši jer meso stavlja direktno u vrelu vodu ili ga prebrzo dinsta na jakoj vatri.

Tada se mišićna vlakna mesa naglo stegnu, što ga čini tvrdim i otpornim na dalje omekšavanje.