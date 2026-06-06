Meso koje se topi u ustima je ono što svaka domaćica priželjkuje, ali se često dobiju žilavi komadi koje je teško čak i iseći.

Bacanje novca na skupu junetinu ili svinjetinu koja na kraju ispadne tvrda i neukusna frustrira svakoga ko voli da kuva za svoju porodicu.

Dobra vest je da ne morate biti profesionalni kuvar da biste to izbegli, već je dovoljno da primenite jedan zaboravljeni trik koji su koristile naše bake svakog dana.

Zašto meso postaje tvrdo tokom dinstanja

Većina greši jer meso stavlja direktno u vrelu vodu ili ga prebrzo dinsta na jakoj vatri.

Tada se mišićna vlakna mesa naglo stegnu, što ga čini tvrdim i otpornim na dalje omekšavanje.

Sporost je ovde najvažniji sastojak, jer samo lagano krčkanje izvlači najbolje ukuse.

Meso koje se topi u ustima uz jedan potez

Tajna vrhunskog ukusa je u kiselini koju dodajete na samom početku pripreme.

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Jedna kašika sirćeta, malo belog vina ili pasiranog paradajza razgradiće opnasta vlakna pre nego što se meso zatvori.

Kako pripremiti meso da bude meko kao puter

Najvažnije je da tečnost koju dolivate uvek bude vrela, a ne hladna iz česme.

Nagla promena temperature može trenutno da očvrsne meso i poništi sve što ste do tada postigli.

Ako imate vremena, meso možete prethodno marinirati u ulju i začinima najmanje dva sata pre pripreme.

Šta učiniti ako je meso i dalje tvrdo

Ako nakon sat vremena dinstanja primetite da meso nije omekšalo, možete dodati malu količinu sode bikarbone, otprilike na vrh noža.

Ona deluje kao prirodni omekšivač koji razgrađuje čvrstu strukturu bez uticaja na ukus jela.

Važno je da ne preterate, jer je dovoljna zaista mala količina da postigne efekat.

Koje je meso najbolje za sporo dinstanje

Najbolje je birati komade sa više masnoće i vezivnog tkiva, poput juneće plećke, vrata ili svinjskog paufleka.

Ti delovi su bogati kolagenom koji se dugim dinstanjem pretvara u želatin, što daje sočnost i pun ukus.

Krtinu je bolje izbegavati jer, bez obzira na dužinu pripreme, retko dostiže tu idealnu mekoću.