U svetu u kojem trošimo i bacamo sve bržim tempom, ponovna upotreba predmeta koji još uvek ima mnogo života deluje kao ispravna stvar. To je takođe prilika da se vežba kreativna strana. Prošlogodišnji kalendar postaje najlepši papir za umotavanje poklona, omiljene stare majice pretvaraju se u slatke ukrase za kosu, a iznošeni stolnjaci u upečatljiva umetnička dela u okviru.

Današnja tema preuređenja: stare jastučnice, koje imaju iznenađujuće mnogo novih namena.

Rukotvorine

Možete i da pretvorite trake od tkanine u lepe detalje za dom i dvorište.

„Starije jastučnice se mogu iseći na duge trake i koristiti gotovo kao kanap“, kaže makrame umetnica Izabela Strambio za sajt Martha Stewart. „Volim da tkanine upletem u držače za biljke, zidne dekoracije ili rese. To dodaje mekoću, pokret i lep slojeviti teksturalni efekat.“ Dodaje i da cepanje tkanine rukom, umesto sečenja, često daje mekše ivice i opušteniji, prirodniji izgled.

Jasle za jagode

Jagode zahtevaju specifične uslove uzgoja zbog plitkog korena, puzavog rasta i osetljivosti na štetočine i truljenje korena. Stručnjakinja za tekstil i dizajnerka Džudit Čendler Kvinterel kaže da su njeni prijatelji sa juga pronašli savršeno, neočekivano rešenje: jastučnicu.

„Svi pokušavaju da uspešno uzgajaju jagode, a jastučnice se ispostavljaju kao iznenađujuće koristan alat“, kaže ona. „Uzmite staru jastučnicu, napravite rupe sa strane, napunite je zemljom kao vreću i ubacite sadnice jagoda u te otvore.“ Dodaje da jagode najbolje uspevaju kada nisu na zemlji, pa se gornji deo jastučnice može vezati za ogradu i pustiti da rastu naviše i u širinu.

Vezeni tekstil

Jastučnice su često od pamuka ili lana koji i dalje ima mnogo života, čak i kada više nije dovoljno svež za krevet. Džin Rouz, osnivačica kompanije ,,Sweet Humble Home", kaže da ih voli pretvarati u male vezene tkanine za trpezarijski sto. „Isecite oko istrošenih delova i iskoristite najbolje delove tkanine za salvete, podlogu za hleb ili mali prekrivač za tacnu“, predlaže ona.

Možete pronaći osnovne savete za vez. „Vez ne mora biti komplikovan“, kaže Rose. „Zapravo, ovakvi projekti izgledaju najbolje kada su jednostavni. Jedno slovo u uglu, mali cvet, mašna, grančica ili sezonski motiv mogu učiniti da komad ponovo deluje smisleno.“

Letnja dečja haljina

Od blago korišćene jastučnice možete napraviti šarmantnu letnju haljinu za bebe, malu decu i decu za manje od 30 minuta, kaže krojačica Karli Olds.

Kaže da treba početi oblikovanjem haljine pomoću kroja koji se može naći besplatno na internetu ili u radnjama za rukotvorine. Zatim „zašijte bočne šavove i dodajte kanal duž gornje ivice za trake“, kaže Oldsova. „Uredno porubljene ivice i mašne na naramenicama daće haljini lep završni izgled.“

Zaštita od prašine

Čuvanje torbi i cipela u zaštitnim vrećicama pomaže da zadrže oblik, boju i materijal. Ali zašto kupovati nove kada stara jastučnica može poslužiti? Mogu se koristiti i za zaštitu kuhinjskih aparata od prašine i masnoće. „Nešto što je moja svekrva uvek radila jeste da koristi jastučnicu da pokrije kuhinjske uređaje kako se ne bi skupljala prašina i masnoća“, kaže Kvinterelova. „Sama ih sašije da savršeno odgovaraju i završi ivice lepim porubom.“

Ceger ili torba za plažu

Jedan od omiljenih načina ponovne upotrebe jastučnica kod Oldsova je pravljenje elegantnog cegera, idealnog za letnje kupovine. „Sve što vam treba su dva glavna panela jastučnice i dodatna tkanina za ručke“, kaže ona.

Ivice se završavaju ,,overlock" ili serger šavom za čvrst i uredan izgled. „Posebno je lepo kada dodate lični pečat tako što ćete izvezti reči ili fraze na prednjem delu“, dodaje Oldsova.

Personalizovane i višekratne poklon-vrećice

Još jedan način prenamene stare jastučnice je da se pretvori u vrećicu za poklone za višekratnu upotrebu. Osnovni oblik je već tu, pa ne zahteva mnogo rada. „Možete je skratiti po veličini, sašiti jednostavan šav ako je potrebno i dodati traku ili učkur“, kaže Rouzova. „Izvezeno ime, monogram, praznični motiv ili datum čini je ličnom, posebno za poklone domaćinima, praznično pakovanje ili ručno rađene poklone.“

Pomoć paradajzu

Paradajz je još jedno osetljivo voće koje zahteva dodatnu negu u bašti. Ove biljke puzavice najbolje uspevaju uz oslonac, a Kvinterelova kaže da se trake od starih jastučnica mogu koristiti za nežno vezivanje stabljika. „Mnogo je blaže za biljku nego žica ili klipse kupljene u radnji“, objašnjava ona.

„Kada dođe letnja berba, možete čuvati paradajz (i drugo povrće) u dodatnim jastučnicama“, kaže ona. „Pamuk i lan su prirodno prozračni, što ih čini idealnim za voće, povrće i čak rasutu suvu hranu.“

