Ovan

Veoma dobar dan da se posvetite stvarima koje su vezane za posao. Danas je najbolje biti svoj i donositi svoje lične odluke i ne dozvoliti da drugi utiču na vaš. Zdravlje je odlično.

Bik

Novčana situacija nije najsjajnija pa su mogući problemi sa ljudima sa kojima dugo poslujete. Ljubav je veoma napeta i nije vam do razgovora sa partnerom.

Blizanac

Vi ste veoma okupirani ljubavnim odnosima i to vam se negativno vraća. Ne možete da se posvetite poslu i porodici. Do kraja dana stabilne vesti iz inostranstva.

Rak

Tvrdoglavo ćete braniti svoje stavove u krugu porodice. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna podrška i rešavanjem poslovnog problema dolazite do velikog novčanog preokreta. Kičma vas boli.

Lav

Nikako ne ulazite u nove poslovne dogovore ako ste zainteresovani samo za novac. Do kraja dana stiže vam velika podrška u vezi novca od strane partnera. Zdravlje je stabilno.

Devica

Vaša privatnost je zaštićena od drugih posebno kada su u pitanju odnosi na poslu. Ljubavna situacija sa komplikuje i jako je važno da se držite sebe i svojih planova. Više sna vam je potrebno.

Vaga

Ljubav je veoma napeta i to zbog toga što se vi niste dovoljno dobro izrazili. Do kraja dana bićete veoma radosni zbog lepih vesti u krugu porodice. Zdravlje je odlično.

Škorpija

Danas ste pod uticajem problematičnih odnosa u krugu porodice. Bićete veoma nervozni zbog drugih i nećete moći dovoljno da se odmorite tokom večeri.

Strelac

Vaša potreba da budete slobodni i svoji najvise se odražava na vas odnos sa partnerom. Do kraja dana neprijatan razgovor sa osobom u znaku Vage. Potrudite se da ostavite što bolji utisak.

Jarac

Danas je najbolje da se cujete i konsultujete sa partnerom u vezi novca. Poslovna situacija je bas nestabilna i na vama je da provedete o tome mnogo više računa. Zdravlje je odlično.

Vodolija

Do kraja dana stiže vam velika podrška za proizvode koje ste poslovno plasirali. Bićete veoma ponosni na sebe i svoje prijatelje i saradnike. Budite sigurni da je ovo veoma veliki dan za vas.

Ribe

Ovo je jako važan period da se posvetite sebi i svojima posebno što je važno vaše mišljenje. Partnerstvo vam je jako bitno i danas dobijate maksimalnu podršku.

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