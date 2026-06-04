Ako želite da meso bude mekano, sočno i da se bukvalno topi u ustima, ključ nije u skupim komadima mesa već u načinu pripreme. Mnogi greše jer meso kuvaju na previsokoj temperaturi ili ga odmah ubacuju u vrelu vodu, zbog čega se vlakna stežu i postaju tvrda.

Iskusni kuvari ističu da je za savršeno dinstano meso najvažnije sporo krčkanje na blagoj vatri. Dodatni trik je da se na početku pripreme doda malo kiseline, poput sirćeta, belog vina ili paradajza, koja pomaže razgradnju vezivnog tkiva i doprinosi mekšoj teksturi.

Pre dinstanja preporučuje se da se meso kratko zapeče sa svih strana kako bi dobilo bogatiji ukus i karamelizovanu koricu. Nakon toga treba dodati tečnost, smanjiti temperaturu i ostaviti da se lagano kuva najmanje sat i po do dva sata.

Važno je i da tečnost koja se naknadno doliva bude vrela, jer hladna voda može da učini meso žilavijim. Dodatno, mariniranje mesa nekoliko sati pre pripreme može doprineti boljem ukusu i mekšoj strukturi.

Ukoliko meso ni nakon dužeg dinstanja nije dovoljno mekano, mala količina sode bikarbone može pomoći da omekša vlakna. Za sporo kuvanje najpogodniji su komadi sa više masnoće i vezivnog tkiva, poput plećke, vrata ili sličnih delova, jer tokom pripreme postaju posebno sočni i puni ukusa.