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Iza raskošne lepote krije se otrov: Mnogi gaje ovaj cvet, a ne znaju koliko je opasan

Mnogi ljudi nisu svesni koliko je ovaj prelepi cvet otrovan.

Autor:  Vesna Vukadinović
04.06.2026.22:06
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Iza raskošne lepote krije se otrov: Mnogi gaje ovaj cvet, a ne znaju koliko je opasan
Foto: Shutterstock
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Jedna od najlepših biljaka za uređenje vrtova je oleander i zato je popularan izbor. Međutim, mnogi ljudi nisu svesni koliko je ova biljka otrovna.

Oleander je vrlo dekorativan cvet, ali iza njegove raskošne lepote krije ozbiljnu opasnost. Naime, ovaj zimzeleni grm sa prelepim, zvezdastim cvetovima koji cvetaju skoro celu godinu, izrazito je otrovan.

Sadnja oleandera

Najbolje vreme za sadnju oleandra je proleće ili jesen, kada su temperature niže. Potrebno ga je posaditi na osunčano mesto, jer iako može tolerisati senku, u takvim uslovima slabije cveta. Tlo treba biti dobro drenirano, obogaćeno kompostom ili drugim organskim materijalima. Rupa za sadnju treba da bude dva do tri puta šira i nešto dublja od korenove bale.

 

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Nakon sadnje, zemlju treba pažljivo pritisnuti i obilno zaliti. Biljke treba razmaknuti od 1,2 do 3,5 metara, u zavisnosti od sorte. Za sadnju u posudama preporučuje se kvalitetna univerzalna zemlja za cveće. Posude treba da imaju dobru drenažu, a njihov prečnik treba biti 25 do 35 cm za manje sorte, odnosno 35 do 60 cm za veće.

Zašto je opasan?

Nikako se ne preporučuje sadnja oleandra u blizini dece ili kućnih ljubimaca. Takođe, prilikom sadnje i održavanja, obavezno je nositi zaštitne rukavice i odgovarajuću odeću, jer sok ove biljke može izazvati iritacije na koži.

Oleander je veoma otrovna biljka. Svi delovi biljke, uključujući lišće, cvetove, stabljike i koren, sadrže kardiotonične glikozide. Ovi spojevi mogu izazvati ozbiljne poremećaje u srčanom ritmu, slično lekovima koji se koriste za lečenje srčanih bolesti, ali u nekontrolisanim količinama mogu biti fatalni.

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