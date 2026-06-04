Najpoznatija Bugarka na svetu diktira trendove, ili je ovo promašaj? Po društvenim mrežema se šuška da ona sledeće godine vodi EvrovizijuPrethodna vest
Dom i saveti
Želite krupne i mesnate paprike? Evo kada morate da ih okopate da bi rađale kao lude
Pravilno okopavanje paprike je pola posla u bašti.
Dom i saveti
Najnovije
Najčitanije
53min
Poslednja igra u životu: Devojčica (5) nastradala na mestu koje sva deca vole, tragedija potresla svet
DOM I SAVETI
Šta joj bi da proba ovo?
VLAGA U STANU PRAVI HAOS
NOSTALGIJA
Komentari (0)