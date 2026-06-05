

Na jednoj fotografiji stana iz SFRJ jasno se vidi kako je izgledao prosečan jugoslovenski stan. Mali televizor, veliki trosed, fotelje i komoda za knjige često su zauzimali centralno mesto u dnevnoj sobi, dok je tepih zaokruživao toplu i domaću atmosferu. Ali pažnju svih na internetu posebno je privukao jedan detalj – pisaća mašina pored troseda. Upravo ovaj predmet mnogima je izazvao nostalgiju i podsetio ih na vreme kada je tipkanje po papiru bilo svakodnevna rutina, pre nego što su računari i laptopovi postali standard u domovima.





Fotografija je objavljena na Facebook stranici “Nostalgija” i odmah je izazvala lavinu komentara, jer prizori iz prošlih vremena i danas izazivaju osmeh, ali i podsećaju na jednostavniji život.

Zanimljivo je da su pisaće mašine danas ponovo tražene među kolekcionarima, ljubiteljima retro predmeta i dekoracije. Na sajtovima za prodaju polovnih stvari njihove cene najčešće se kreću od oko 5.000 dinara za jednostavnije i češće modele, pa sve do 700 evra za retke, dobro očuvane ili kolekcionarske primerke poznatih proizvođača. Tako je predmet koji je nekada bio uobičajen u gotovo svakom domu danas postao svojevrsni simbol jednog vremena.

Fotografija je odmah izazvala lavinu komentara, jer prizori iz prošlosti i dalje bude emocije, osmeh i sećanja na jednostavniji život, kada je tehnologija bila skromnija, ali su mnogi u svakodnevici pronalazili više vremena za druženje i razgovor.



