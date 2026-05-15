Postoje modne ikone čijem se stilu divimo. A onda postoji Zoi Kravic, osoba zbog koje se zapitamo da li je “cool” nešto što se može naučiti ili se s tim jednostavno rađaš.

Godinama sam pokušavala da razumem zašto njene modne kombinacije uvek deluju tako ležerno kul. Zašto u jednostavnoj beloj majici bez rukava, ispranim farmericama i sunčanim naočarima izgleda modnije od većine ljudi u potpuno stilizovanim izgledima.

I mislimo da smo konačno shvatili: tajna njenog stila nije u samoj odeći, već u energiji sa kojom se ta odeća nosi.

Zoi Kravic nas je naučila da ,,cool girl” estetika nikada nije previše promišljena. Nikada nije previše savršena.

Kontrast

Njene modne kombinacije, naime, sve vreme osciliraju između dve krajnosti: s jedne strane poseže za gotovo dečačkim siluetama, širokim kožnim jaknama, muškim krojevima, širokim pantalonama i sportskim komadima, a s druge strane bez problema oblači providnu ,,slip" haljinu, duboke izreze i siluete koje deluju izrazito senzualno i ženstveno. I verovatno upravo taj kontrast stvara onu nonšalantnost koju svi pokušavamo da rekreiramo.

Zoi nikada ne deluje trendovski u predvidljivom smislu. Njene kombinacije ostavljaju utisak kao da ih je sastavila instinktivno, bez opsesivnog razmišljanja o tome šta je trenutno ,,in”. I možda je baš zato jedna od retkih osoba kod kojih naziv ,,it-girl” i dalje nešto znači.

U vremenu u kojem je gotovo svaki look optimizovan za Instagram, brze algoritme i affiliate linkove, kod Zoi Kravic najprivlačnija je upravo određena distanca i osećaj da odeću nosi za sebe, a ne zbog validacije interneta. I verovatno je upravo to najveće pravilo oblačenja koje sam naučila od Zoi Kravic: najviše kul izgledi nikada ne izgledaju kao da se previše trude

I zato sa tom ideologijom na umu, ovog leta kopiramo njene najlepše kombinacije, prenosi Vogue.

Još jedna ikona stila kojoj se divimo je Dejzi Edgar Džouns.

Elegantna kombinacija

U još jednom atraktivnom modnom potezu, Dejzi je zaobišla upečatljive sandale koje su trenutno svuda prisutne, odlučivši se umesto toga za vanvremenski par bež potpetica sa četvrtastim vrhom.

Oslobođena jarkih boja, ukrasa i karnera, ova kombinacija haljine i cipela nosi urođenu eleganciju koja iznova funkcioniše besprekorno. Za sve one koje privlači minimalistički način odevanja, postoji tek nekoliko spojeva koji pružaju isti nivo prefinjenosti.

