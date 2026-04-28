Stručnjaci tvrde da je neophodno da menjamo jastučnicu bar tri puta nedeljno, a ne bi bilo pogrešno ni da je menjamo svaki dan. Evo zašto je to neophodno:

1. Privlače grinje

Svako veče kada legnemo,na jastučnicu prenosimo znoj, ostatke šminke i neverovatnih 50 miliona mrtvih stanica kože. Ovo je savršeno okruženje za grinje, a one mogu da budu štetne za vaše zdravlje.

2. Može da vam stvori bubuljice:

Uklanjanje šminke pre spavanja je neophodno, ali i onda kada ste detaljni uvek će ostati nešto proizvoda na vašem licu.U kombinaciji sa znojem, ovo je idealno za razvoj gljivica i bakterija.

3. Može da vam uništi kosu

Ako jastučnica nije čista može da dovede do iritacije na temenu.

4. Utiče na san

Klice i grinje mogu da pogoršaju alergiju i da izazovu otežano disanje. To dodatno utiče na san, zbog čega se budite iscrpljeni.