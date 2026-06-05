Hrskava korica jedan je od glavnih razloga zbog kojih mnogi vole pohovanu i prženu hranu, ali taj efekat često traje veoma kratko. Čim se hrana skloni sa vatre, para i toplota počinju da omekšavaju spoljašnji sloj, pa pohovano ubrzo gubi željenu hrskavost.

Prema savetima profesionalnih kuvara, problem nije samo u načinu pripreme, već i u tome kako se hrana odlaže nakon prženja. Umesto da se stavlja direktno na tanjir ili papirne ubruse, preporučuje se korišćenje metalne rešetke postavljene iznad pleha. Na taj način višak masnoće može da se ocedi, dok vazduh slobodno cirkuliše sa svih strana i sprečava zadržavanje vlage.

Ovakav postupak pomaže da korica ostane suva i hrskava mnogo duže. Isti princip primenjuje se i u profesionalnim kuhinjama, gde se pržena hrana često drži na perforiranim podlogama koje omogućavaju bolju ventilaciju.

Ako pripremate više tura pohovanog, rešetku sa gotovom hranom možete držati u rerni zagrejanoj na nisku temperaturu. Tako će jelo ostati toplo, a zadržaće i poželjnu hrskavu teksturu.

Stručnjaci upozoravaju da hranu ne treba slagati jednu preko druge niti pokrivati dok je još vruća, jer se para tada zadržava i dodatno omekšava koricu. Upravo su to najčešće greške zbog kojih pohovano brzo gubi svoju privlačnu hrskavost.