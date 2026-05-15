Danijela Tener, 41-godišnja mama iz Ujedinjenog Kraljevstva, godinama se borila sa zavisnošću od čokolade. “Bio je to pravi dopaminski nalet i jednostavno nisam mogla da stanem. Taj mali đavo u mojoj glavi nije prestajao da viče,” priznaje.

Njena borba sa prejedanjem počela je sa 18 godina, nakon rođenja prve ćerke, Anđele, a nastavila se i sa sinom Deksterom. Na dnevnom meniju bilo je gotovo neverovatno: kada bi došla kući s posla, pojela bi 15 čokoladica. I tako svaki dan. Danijela opisuje sebe kao “alkoholičarku", ali njen alkohol je, kako kaže, bila čokolada.

Godinama je pokušavala da smrša, ali bez uspeha. Imala je 104 kg. Tada joj je lekar rekao da je morbidno gojazna i Danijela je odlučila da promeni život. U januaru 2025. po preporuci lekara počela je da koristi GLP-1 lek, koji joj je gotovo odmah smanjio želju za čokoladom.

“Prvog dana, moj um je utihnuo. Počela sam sa salatom i nisam mogla ni da je pojedem celu. Želja za grickalicama jednostavno je nestala. Jela sam po uputstvu nutricioniste, i to je funkcionisalo savršeno,” objašnjava Danijela.

Kako su kilogrami nestajali, uključila je i fizičku aktivnost, plivanje, vožnju bicikla, pa čak i karate. Posle osam meseci izgubila je oko 45 kg, pa sada ima oko 60 kg .

“Motivacija se vratila, lenjost nestala. Svakog dana prelazim 10.000 koraka,” kaže Danijela, opisujući svoj put kao “pritiskanje dugmeta za reset.”

