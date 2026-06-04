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Čula sam ovaj trik od sestre iz Beča: Stavila sam toalet papir u ormar i rešila problem!

Bez hemije i skupih osveživača.

Autor:  Vesna Vukadinović
04.06.2026.22:32
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Čula sam ovaj trik od sestre iz Beča: Stavila sam toalet papir u ormar i rešila problem!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Neprijatan miris u ormaru jedan je od najčešćih problema u domaćinstvu, naročito tokom hladnijih meseci. Postoji jednostavan trik koji može učiniti da ormar uvek miriše sveže, bez skupih osveživača i hemikalija.

Zašto se javlja neprijatan miris u ormaru?

Neprijatan miris u ormaru najčešće nastaje kada se odeća odloži dok je još blago vlažna, kada stoji predugo u veš-mašini nakon pranja ili kada se suši u prostoriji bez dobre ventilacije.
Problem može biti i slab protok vazduha u ormaru, zbog čega se vremenom stvara ustajao, težak miris koji se lako prenosi na garderobu.

Trik sa toalet papirom menja osveživač

Svi koji su probali ovaj trik tvrde da je neverovatno efikasan, a ujedno i potpuno besplatan. Sve što treba da uradite jeste da stavite rolnu mirišljavog toalet papira u ormar.

Toalet papir:

  • upija vlagu
  • neutrališe neprijatne mirise
  • ostavlja blag, prijatan miris na odeći.

Najbolje je da rolnu postavite na policu sa garderobom koju ređe nosite. Na taj način deluje kao prirodni osveživač za ormar, bez prskanja, bez hemikalija i bez dodatnog troška.

Napravite prirodni osveživač sami

Ako ne volite fabričke mirise toalet papira ili želite intenzivniji efekat, možete lako napraviti sopstveni osveživač.

Potrebno vam je:

  • običan toalet papir
  • nekoliko kapi eteričnog ulja.

Najbolji izbor su lavanda, limun, eukaliptus ili vanila. Nakapajte ulje direktno na rolnu i stavite je u ormar među odeću. Svaki put kada otvorite ormar, dočekaće vas prijatan, svež miris.

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