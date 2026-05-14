Ako ste se uhvatili sređivanja i planirate da sledeće očistite svoj ormar, možda bi trebalo da usporite i ponovo razmislite o stvarima koje ste stavili u kutiju za donaciju. Iako ćete sigurno pronaći dosta predmeta koje možete donirati lokalnoj prodavnici polovnih stvari, možda postoje i komadi koje ste zaboravili, a koji zapravo mogu vredeti poprilično novca.

Ako imate stvari sa originalnim etiketama, posebno dizajnerske brendove, ili komade odeće koji predstavljaju specifičnu i prepoznatljivu eru, a u dobrom su stanju, vredi ih proceniti umesto da ih olako donirate.

Stručnjaci za konsignaciju u nastavku otkrivaju koje stvari iz vašeg ormara mogu imati vrednost.

Dizajnerske cipele

Dizajnerske cipele zadržavaju svoju vrednost tokom vremena. Proverite svoj ormar za modele brendova kao što su ,,Christian Louboutin", ,,Louis Vuitton" i ,,Chanel".

„Upravo smo primili preko 100 pari baletanki brenda ,,Chanel", i većina je i dalje imala račun i bila u kutiji, i prodali smo ih za više nego duplo od onoga što je vlasnik prvobitno platio“, kaže Dženifer Džonson, vlasnica konsignacione prodavnice ,,True Fashionistas" za sajt Martha Stewart.

Vintidž nakit

Iako je očigledno da nakit može biti vredan, postoje komadi koje ljudi često previde.

„Ne mogu da izbrojim koliko puta smo našli komade u fiokama sa oznakama ‘925’, ‘14-karat’ ili ‘18-karat’“, kaže Dženifer Mejrat, direktorka operacija u kompaniji ,,Clotheshorse Anonymous". „Te oznake su važne. Srebro, zlato i komadi sa pravim kamenjem, posebno ako su potpisani ili imaju dizajnerski žig, mogu imati značajnu vrednost pri preprodaji. Tirkiz i 'Old Pawn' su takođe često potcenjeni.“

Mejratova takođe savetuje da se ne bacaju neparne minđuše ili polomljeni zlatni lanci — i oni mogu imati vrednost zbog metala od kojeg su napravljeni.

Vintidž majice sa printom

Stara koncertna majica u zadnjem delu ormara može zapravo vredeti ozbiljan novac ako je u dobrom stanju.

„Prave vintidž koncertne majice iz 70-ih, 80-ih i 90-ih, posebno od mekane, izbledele pamuke i sa originalnim turneja printom, brzo se prodaju“, kaže Mejratova. Takođe napominje da su rane 2000-te dizajnerske majice, poput „J’adore Dior“ brenda ,,Dior", su dostizale i do 850 dolara (oko 726 evra) u zavisnosti od stanja i retkosti.

Vintidž novčanici ili futrole za kartice

Proverite fioke za stare novčanike, čekovne knjižice ili futrole za kartice.

Kožni predmeti u dobrom stanju, posebno od brendova kao što su ,,Louis Vuitton" ili ,,Gucci", mogu biti iznenađujuće vredni, kaže Mejratova. „Mnogi brendovi čak obnavljaju svoje proizvode, čime im povećavaju vrednost.“

Vintidž dizajnerska odeća sa prepoznatljivim detaljima

Dobro nošen komad dizajnerske odeće možda više nije za nošenje, ali ako ima detaljne dugmiće ili druge ukrase od metala, može zapravo biti vredniji nego što mislite.

„Na primer, klasična 'Chanel' jakna prodaje se upravo zbog dugmadi“, kaže Mejratova. „Ta prepoznatljiva dugmad sa logoom često se ponovo koriste za nakit, poput narukvica ili ogrlica, dajući komadu novi život u potpuno drugačijem obliku.“

Kostimirani nakit

Da, čak i kostimirani nakit može imati vrednost. Bio je veoma popularan od 1920-ih do 1950-ih i pravili su ga i poznati dizajneri. „Potpisani komadi mogu postići veoma dobru cenu, čak i bez plemenitih metala“, kaže Mejrat.

Vintidž odeća

Proverite ormar za vintidž kapute i gornju odeću, kao što su strukturirani vuneni kaputi ili komadi sa kvalitetnim krojem i dobrim materijalima, kaže Mejratova.

„'Burberry' mantil je pravi klasik koji zadržava vrednost“, dodaje ona.

Svilene marame

Luksuzne svilene marame, posebno od brendova kao što su ,,Hermès" ili ,,Chanel", mogu imati značajnu vrednost. „Obratite pažnju na ručno porubljene ivice i prepoznatljive printove“, kaže Mejratova.

Ponovo izdane dizajnerske torbe

Ako su u dobrom stanju, vintage dizajnerske torbe dobro zadržavaju vrednost. Ali ako modna kuća ponovo izda određeni model, vrednost originala može još više porasti.

„Imali smo klijentkinju koja je nedavno donela torbu brenda 'Saint Laurent Mombasa', kupljenu 90-ih dok je Tom Ford bio kreativni direktor“, kaže En Mari Gi, osnivačica kompanije ,,Reloved Again". „Tada je to bila samo stvar koju je odložila, ali pošto je brend ponovo izdao model, potražnja je porasla. Ista ta torba se sada prodaje onlajn za stotine dolara.“

