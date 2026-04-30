Prolećni i letnji meseci donose dugo očekivano sunce i boravak na otvorenom, ali sa sobom donose i veću izloženost ujedima različitih insekata. Tokom proleća i leta, i naizgled običan ujed insekta može izazvati veće neprijatnosti, pa je važno na vreme prepoznati šta vas je ujelo.

U većini slučajeva ujedi su bezopasni i prolazni, ali reakcije kože mogu biti različite, od blagih i kratkotrajnih do jačih, bolnih i potencijalno opasnih, naročito kod osoba koje imaju alergije. Kod njih i jedan ujed može izazvati ozbiljniju reakciju.

Razumevanje različitih vrsta ujeda pomaže da se na vreme prepozna uzrok promena na koži i da se reaguje kako bi se sprečile komplikacije i sačuvalo zdravlje kože.

Komarac

Ujed komarca je najčešći i uglavnom bezopasan. Na mestu ujeda javlja se mala crvena i blago uzdignuta promena koja izaziva jak svrab. Razlog tome je pljuvačka koju komarac ubrizgava kako bi sprečio zgrušavanje krvi. Svrab obično traje jedan do dva dana i može se ublažiti hlađenjem i blagim preparatima za umirivanje kože. Iako neprijatan, ovaj ujed retko izaziva komplikacije.

Krpelji

Krpelji zahtevaju posebnu pažnju jer se ne ponašaju kao obični insekti, već se pričvršćuju za kožu i hrane krvlju. Njihov ujed najčešće ne boli i ne izaziva svrab odmah, pa može ostati neprimećen duže vreme. Upravo zbog toga mogu biti opasniji, jer prenose određene bolesti, uključujući Lajmsku bolest. Nakon uklanjanja krpelja važno je pratiti stanje kože narednih dana i nedelja, posebno ako se pojavi šireće crvenilo ili opšti simptomi poput povišene temperature.

Pčela i osa

Ubod pčele se lako prepoznaje po naglom, jakom bolu i često vidljivom žaoku koji ostaje u koži. Ubrzo se javljaju crvenilo i otok oko mesta uboda, dok svrab može trajati satima. Za razliku od pčele, osa ne ostavlja žaoku, ali može ubosti više puta. Njeni ubodi takođe izazivaju jak bol, peckanje i produženu osetljivost kože.

Osobe alergične na otrov ovih insekata mogu imati anafilaktičku reakciju koja uključuje otežano disanje, otok lica i vrata i zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Pauk

Ujedi pauka zavise od vrste, ali većina pauka nije opasna za ljude. Ipak, ubod može izazvati lokalnu reakciju kao što su crvenilo, otok ili pojava plikova.

U retkim slučajevima, kod otrovnijih vrsta, mogu se javiti i opšti simptomi poput bolova u mišićima, povišene temperature ili mučnine.

Mravi

Ujedi mrava, naročito agresivnijih vrsta, mogu izazvati peckanje i bol. Na koži se obično vidi mala crvena tačka, a ponekad i mali plik.

Kod osetljivijih osoba reakcija može biti izraženija, sa većim otokom i iritacijom. U većini slučajeva simptomi nestaju sami u kratkom vremenu.

Stenice

Ujedi stenica imaju karakterističan obrazac i najčešće se pojavljuju u liniji ili grupi, često kao nekoliko ugriza zaredom. Javljaju se noću, dok osoba spava. Mesta ujeda su crvena, otečena i veoma svrbe, a svrab može biti intenzivan i dugotrajan.

Škorpija

Ubod škorpije, iako ređi u našim krajevima, može izazvati veoma jak bol koji se opisuje kao ubod iglom ili osećaj pečenja. Mesto uboda postaje crveno, otečeno i može utrnuti.

Većina uboda nije opasna, ali deca i osetljive osobe mogu imati jače reakcije koje zahtevaju medicinsku pomoć.

Buve

Ujedi buva najčešće se javljaju na nogama i člancima. Izgledaju kao male crvene tačkice koje se pojavljuju u grupama i izazivaju jak svrab. Grebanje može oštetiti kožu i povećati rizik od bakterijskih infekcija.

Grinje

Ujedi grinja često nisu odmah primetni, a simptomi se javljaju kasnije, najčešće noću. Karakterišu ih intenzivan svrab i crvenilo, a promene na koži mogu trajati i nekoliko nedelja. Dugotrajnost simptoma ih razlikuje od većine drugih ujeda.

Prva pomoć kod ujeda insekata

Bez obzira na vrstu insekta, osnovni principi prve pomoći su slični. Važno je umiriti osobu i proceniti reakciju. Ako je žaoka ostala u koži, treba je pažljivo ukloniti bez dodatnog pritiska.

Mesto uboda treba oprati i ohladiti hladnim oblogom kako bi se smanjili bol i otok. Kod ujeda krpelja važno je njegovo pravilno uklanjanje pincetom, bez naglih pokreta i bez upotrebe ulja ili alkohola pre uklanjanja.

Svrab se može ublažiti hladnim oblozima ili upotrebom antihistaminskih gelova ili blagih kortikosteroidnih krema.

