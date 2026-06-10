Čim stignu prve lubenice na pijace širom Srbije, počinje i stara dilema – kako pogoditi onu koja je slatka, crvena i puna ukusa? Većina ljudi i dalje kuca po kori i osluškuje zvuk, ali dede i domaćini koji ih godinama uzgajaju kažu da to nije najpouzdaniji način.

Kako nam priča deda Živan, dugogodišnji uzgajivač lubenica, tajna dobre lubenice krije se u nekoliko detalja koje većina kupaca ni ne primeti.

„Ljudi samo lupkaju i okreću lubenicu, a ne gledaju ono što je najvažnije. Dobra lubenica sama pokaže da je zrela, samo treba znati gde da pogledate“, kaže deda Živan.

Prvo obratite pažnju na fleku sa donje strane ploda. Ako je ona tamnožuta ili zlatna, to znači da je lubenica dugo sazrevala na njivi i da je ubrala dovoljno sunca. Bleda ili skoro bela fleka često ukazuje da je ubrana prerano.

Još jedan znak su sitne smeđkaste linije i ožiljci po kori. Mnogi misle da su mana, ali uzgajivači ih vole da vide jer pokazuju da je plod dobro oprašen i da je uspeo da nakupi više šećera.

Važna je i težina. Kada uzmete dve lubenice slične veličine, birajte onu koja je teža. To znači da sadrži više soka i da će gotovo sigurno biti ukusnija.

Peteljka takođe otkriva mnogo. Suva i braonkasta peteljka znak je da je lubenica prirodno sazrela na lozi, dok zelena često govori da je ubrana ranije nego što je trebalo.

Deda Živan kaže da postoji još jedna greška koju mnogi prave.

„Ne birajte lubenicu zato što se sija. Sjajna kora često znači da plod još nije potpuno sazreo. Najslađe lubenice uglavnom imaju mat površinu“, objašnjava on.

Zato sledeći put kada krenete na pijacu, zaboravite na lupkanje. Pogledajte fleku, peteljku, težinu i koru. Kako kaže deda Živan, kada jednom naučite te znakove, teško da ćete više ikada doneti kući bezukusnu lubenicu.