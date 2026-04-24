Proleće i leto donose sunce, boravak napolju i više vremena u prirodi, ali i veću izloženost ujeda insekata. Iako većina ujeda prolazi bez posledica, neki mogu izazvati jače reakcije, pa je važno na vreme prepoznati o čemu je reč.

Reakcije na koži mogu biti blage – poput svraba i crvenila – ali i ozbiljnije, naročito kod osoba sklonih alergijama. Zato je važno znati kako izgleda ujed različitih insekata i kada treba reagovati.

Komarac – najčešći i uglavnom bezopasan

Ujed komarca prepoznaje se po maloj, crvenoj izbočini koja svrbi. Nastaje zbog pljuvačke koju komarac ubrizgava. Svrab obično traje dan ili dva i može se ublažiti hlađenjem ili kremama za smirivanje kože.

Krpelj – opasan jer je neprimetan

Krpelj se zakači za kožu i često se ne oseti odmah. Upravo zato može biti opasan jer prenosi bolesti poput Lajmske bolesti. Nakon uklanjanja, važno je pratiti promene na koži i eventualne simptome poput temperature.

Pčela i osa – bolni ubodi, opasni za alergične

Ubod pčele izaziva jak bol i često ostavlja žaoku u koži, dok osa može ubosti više puta. Oteklina i crvenilo se brzo javljaju. Kod alergičnih osoba može doći do ozbiljne reakcije, uključujući otežano disanje – tada je neophodna hitna pomoć.

Pauk – najčešće bezopasan, ali oprez nije naodmet

Većina ujeda pauka izaziva blage simptome poput crvenila i otoka. Ipak, kod određenih vrsta mogu se javiti i ozbiljniji simptomi poput bolova ili mučnine.

Mravi – peckanje i blaga iritacija

Ujed mrava ostavlja malu crvenu tačku i može peckati. Kod osetljivijih osoba javlja se jača reakcija, ali simptomi uglavnom brzo prolaze.

Stenice – prepoznatljiv trag na koži

Ujedi stenica najčešće se pojavljuju u liniji ili grupi, često tokom noći. Prati ih jak svrab i crvenilo koje može trajati duže.

Buve i grinje – uporan svrab

Buve najčešće ujedaju oko nogu i ostavljaju sitne crvene tačkice koje jako svrbe. Grinje izazivaju simptome koji se javljaju kasnije i mogu trajati nedeljama.

Škorpija – retko, ali bolno

Ubod škorpije izaziva jak bol i peckanje. U većini slučajeva nije opasan, ali kod dece i osetljivih osoba može zahtevati medicinsku pomoć.

Prva pomoć kod ujeda

Bez obzira na uzrok, mesto ujeda treba oprati i rashladiti. Ako je žaoka ostala u koži, treba je pažljivo ukloniti. Kod krpelja je važno pravilno uklanjanje pincetom, bez naglih pokreta.

Svrab i otok mogu se ublažiti hladnim oblogama ili odgovarajućim preparatima. Ako se pojave jače reakcije poput otoka lica, otežanog disanja ili visoke temperature, neophodno je odmah potražiti lekarsku pomoć.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje savet lekara.