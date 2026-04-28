Krpelji se najčešće nalaze na skrivenim i teško uočljivim delovima tela. Važno je obratiti pažnju na oblasti kao što su pazuh, pregibi iza kolena, područje oko i iza ušiju, pupak, prepone, kosa i deo oko struka. Redovnim i pažljivim pregledom ovih delova tela moguće je na vreme primetiti krpelja i tako smanjiti rizik od mogućih komplikacija.

Rizik od prenosa infekcija povećava se što je krpelj duže prisutan na koži, zbog čega ga treba ukloniti što je pre moguće. Kada je u pitanju Lajmska bolest, veća verovatnoća prenosa postoji ako je zaraženi krpelj bio pričvršćen duže od 24 sata, dok se period od 36 sati ili više smatra posebno rizičnim.

Ujed krpelja najčešće izgleda kao mala promena na koži, ali treba obratiti pažnju na pojavu i širenje crvenila, jer ono u nekim slučajevima može ukazivati na potrebu za dodatnim praćenjem ili konsultacijom sa lekarom.

Kako se krpelj pravilno uklanja

Kada je reč o uklanjanju krpelja, najbezbedniji način je pažljivo mehaničko vađenje. Za to se koristi čista pinceta sa tankim vrhom ili specijalan alat namenjen za uklanjanje krpelja. Krpelja treba uhvatiti što bliže koži, na mestu gde je pričvršćen, a zatim ga polako i ravnomerno izvući pravo napolje.

Važno je izbegavati uvrtanje, naglo cimanje, lomljenje ili gnječenje krpelja. Krpelj treba ukloniti jednim mirnim i stabilnim potezom, bez dodatnog oštećenja kože i bez pritiskanja njegovog tela. Nakon uklanjanja, mesto ujeda i ruke treba oprati sapunom i vodom, a po potrebi i dezinfikovati alkoholom ili sredstvom za dezinfekciju ruku.

Šta nikako ne treba raditi

Mnogi i dalje koriste stare narodne metode uklanjanja krpelja, poput mazanja sapunom, uljem, vazelinom, benzinom ili lakom za nokte, kao i pokušaje uklanjanja pomoću cigarete, plamena ili alkohola. Međutim, takvi postupci se ne preporučuju. Stručne smernice upozoravaju da hemikalije i toplota mogu dodatno uznemiriti krpelja, otežati njegovo bezbedno uklanjanje i ne smanjuju rizik od infekcije.

Zbog toga je najbolje izbegavati ove metode i držati se proverenog pristupa, odnosno korišćenja pincete i mirnog, kontrolisanog pokreta.

Takođe, nije preporučljivo uvrtati krpelja, naglo ga čupati ili gnječiti, jer to može povećati rizik od komplikacija. Nakon uklanjanja važno je izbegavati dodirivanje krpelja golim rukama kako bi se sprečio direktan kontakt.

