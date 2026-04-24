Niste umišljeni ako vam se čini da vas komarci više ujedaju nego druge – nauka kaže da za to postoji razlog. Ispostavlja se da određene krvne grupe, ali i svakodnevne navike, mogu igrati veliku ulogu u tome koliko ste im „primamljivi“.

Istraživanja su pokazala da komarci najčešće sleću na osobe sa nultom krvnom grupom. U jednoj studiji, učesnici su izlagali ruke komarcima, a rezultati su bili jasni – ljudi sa krvnom grupom O bili su meta u čak 83 odsto slučajeva, dok su oni sa grupom A bili znatno manje privlačni.

Ipak, krvna grupa nije jedini faktor. Na to koliko ste „zanimljivi“ komarcima utiče i niz drugih stvari. Fizička aktivnost, na primer, povećava telesnu temperaturu i količinu mlečne kiseline u telu, što dodatno privlači ove insekte.

Zanimljivo je i da određena pića mogu imati sličan efekat. Istraživanja su pokazala da konzumiranje piva može povećati šanse da postanete meta komaraca.

Osim toga, trudnice su često privlačnije komarcima zbog promena u metabolizmu i disanju.

Zaključak je jasan – kombinacija biologije i životnih navika određuje koliko ćete biti „na meti“. Ako spadate u rizičnu grupu, dodatna zaštita protiv komaraca nije luksuz, već potreba.