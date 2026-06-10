Skoro svakome ko kuva bar jednom se desilo da proba supu i odmah pomisli: „Gotovo, ovo više niko ne može da jede.“ Ruka sa solju malo zadrhti, biber bude jači nego što ste očekivali, i jelo za nekoliko sekundi deluje kao da je upropašćeno.

Ipak, presoljena ili previše ljuta supa ne mora odmah da završi u sudoperi. Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da vrate ukus jelu i spasu ručak.

Prvi način: Razblažite supu i povećajte količinu

Ako ste supu presolili, najjednostavnije rešenje je da dodate malo čiste vode, a zatim ubacite krompir, šargarepu, pirinač ili drugo povrće.

Ove namirnice upiće deo soli i bibera, a supa će ujedno postati gušća i zasitnija.

Važno je da vodu ne sipate odjednom u velikoj količini. Dodajte je postepeno, po jednu kutlaču, i svaki put probajte ukus. Tako ćete izbeći da od presoljene supe napravite bezukusnu vodu.

Drugi način: Krompir i žitarice su najbolji saveznici

Stari trik sa sirovim krompirom zaista može da pomogne.

U presoljenu supu ubacite jedan ili dva veća komada krompira i kuvajte ih oko 20 minuta. Krompir će upiti deo tečnosti zajedno sa solju, a zatim ga možete izvaditi iz šerpe.

Slično mogu da posluže i pirinač ili heljda. Najbolje je da ih stavite u gazu ili čistu platnenu kesicu, spustite u supu na nekoliko minuta, a zatim izvadite.

Ovaj trik pomaže i kada je supa previše ljuta, jer skrob iz krompira ublažava deo jačine začina.

Treći način: Kiselina i mlečni proizvodi

Ako ste preterali sa biberom ili ljutim začinom, u pomoć mogu da priskoče limunov sok, malo sirćeta ili kašičica paradajz-paste.

Kiselina menja način na koji osećamo ljutinu, pa ukus postaje blaži i podnošljiviji. Ipak, budite oprezni – dodajte vrlo malo, jer lako možete otići u drugu krajnost i dobiti kiselu supu.

Mlečni proizvodi deluju drugačije. Pavlaka, neutralna pavlaka, jogurt ili kefir mogu da ublaže ljutinu jer sadrže proteine koji vezuju kapsaicin, supstancu odgovornu za osećaj peckanja kod ljutih začina.

Kašika pavlake ili malo neutralne pavlake posebno dobro funkcionišu u paradajz, povrtnim i krem supama.

Šta ako ništa ne pomogne?

Ako je supa baš previše slana ili ljuta, najbolje je kombinovati sva tri trika.

Najpre je razblažite, zatim dodajte krompir ili pirinač, a na kraju ubacite malo pavlake ili par kapi limunovog soka.

Najvažnije je da supu probate posle svakog koraka. Ukus se menja postepeno, pa je lako propustiti trenutak kada je jelo ponovo postalo jestivo.

Zato, sledeći put kada presolite supu, ne žurite da je bacite. Nekoliko krompira, malo vode i kašika pavlake mogu da spasu ručak koji je delovao potpuno izgubljeno.