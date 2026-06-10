Ponekad se desi da veš posle pranja izgleda gore nego pre nego što je ubačen u mašinu. Mnogi tada krive deterdžent, kvalitet tkanine ili samu mašinu za veš, ali problem često leži u pogrešno odabranoj temperaturi pranja.

Mnogi veruju da je najbolje prati veš na što višoj temperaturi, jer će tako uništiti sve bakterije i nečistoće. Međutim, stručnjaci upozoravaju da često pranje na 90 stepeni može ozbiljno da ošteti garderobu. Pamučne stvari mogu izbledeti i izgubiti oblik, dok se sintetika i vuneni komadi lako deformišu i skupljaju.

Prema mišljenju stručnjaka, za većinu odeće najefikasnije je pranje na oko 30 stepeni uz kvalitetan deterdžent. Takav režim dovoljno dobro uklanja prljavštinu, a istovremeno čuva vlakna i produžava vek trajanja garderobe.

Ipak, ni preniska temperatura nije idealno rešenje. Britanski lekar Ksand van Tuleken upozorava da stalno pranje na niskim temperaturama može dovesti do nakupljanja bakterija, buđi i neprijatnih mirisa unutar mašine za veš.

Zbog toga stručnjaci savetuju ravnotežu – svakodnevni veš prati na nižim temperaturama, dok povremeno treba uključiti program sa višom temperaturom kako bi se mašina očistila od naslaga bakterija i buđi.

Drugim rečima, ni 90 stepeni nije rešenje za sve, ali ni hladno pranje nije bez rizika. Prava mera je ključ da vam i odeća i mašina za veš traju mnogo duže.