Dok neki vlasnici kuća redovno košenje travnjaka doživljavaju kao umirujući, gotovo meditativan deo svoje prolećne i letnje rutine uređenja dvorišta, drugi ga smatraju beskrajno dosadnim i zamornim poslom.

Međutim, bez obzira na to kojoj grupi pripadate, dosledna rutina košenja neophodna je za zdrav i bujan travnjak.

Ipak, kada je reč o dobu dana u kojem kosite travu, nisu svi termini jednako pogodni — a košenje u pogrešno vreme može imati dugoročno negativne posledice po travnjak.

„Košenje predstavlja stres za travnjak, a travnjak pod stresom podložniji je bolestima i sporije raste“, kaže pejzažni izvođač radova Kolman Kozbi iz kompanije ,,Yardzen" za sajt Martha Stewart. „Što je uticaj manji, oporavak je brži, a trava zdravija.“

Toplota, vlaga i izloženost suncu — faktori koji se menjaju tokom dana — mogu uticati na stanje travnjaka nakon košenja. Stručnjaci za negu travnjaka su podelili koja su najgora doba dana za košenje trave kako biste unapredili opšte zdravlje svog dvorišta.

Najgora doba dana za košenje travnjaka

Postoje dva perioda u toku dana kada stručnjaci kažu da nikako ne bi trebalo da kosite travnjak.

Ujutru

Iako je primamljivo da travnjak pokosite rano ujutru i tako odmah precrtate jednu stavku sa liste obaveza, stručnjaci savetuju da odolite tom iskušenju. „Rano jutro može biti najgore doba dana za košenje, naročito ako je trava još uvek vlažna od rose“, kaže Kolman Kozbi. „Mokra trava se ne kosi dobro, zapušava kosilice i otupljuje sečiva, a takođe olakšava širenje bolesti.“

Iz istog razloga treba izbegavati košenje neposredno nakon kiše.

Popodne

Izbegavajte košenje usred dana, posebno tokom najtoplijih meseci u godini, kaže Lori Džonson, predsednica kompanije ,,The Grounds Guys". Izlaganje tek pokošenih vlati trave prevelikoj vrućini može ih oštetiti ili isušiti.

Odlaganje košenja za kasnije koristi i vama: „Smanjite rizik od toplotnog udara tako što ćete travu kositi tokom hladnijih delova dana, umesto za vreme ekstremnih podnevnih vrućina“, kaže ona.

Najbolje doba dana za košenje travnjaka

Kasno popodne je najbolje vreme za košenje travnjaka.

„Trava je tada imala dovoljno vremena da se osuši, ali tek pokošene vlati nisu izložene najjačoj dnevnoj vrućini“, kaže Kolman Kozbi. Čekanje do kasnog popodneva takođe vas štiti od rada na jakom letnjem suncu.

Ipak, nemojte čekati predugo, jer tada travnjak može biti izložen drugom riziku povezanom s vlagom.

„Ako kosite prekasno, pokošene vlati nemaju dovoljno vremena da se oporave pre nego što nastupi noćna vlaga, što travu čini podložnijom razvoju gljivičnih oboljenja“, objašnjava on.

Saveti za košenje travnjaka

Imajte na umu sledeće savete kako biste održali travnjak zdravim i lepim.

Prilagodite košenje godišnjem dobu

Potrebe travnjaka za košenjem menjaju se tokom godine, pa je važno da tome prilagodite učestalost košenja.

„Travnjaci rastu snažnije i brže tokom proleća i ranog leta nego kasnije, kada nastupe velike vrućine i vlaga postane manje dostupna“, kaže Lori Džonson. „Možda ćete u proleće morati da kosite češće nego pred kraj leta.“

Sačekajte sa košenjem nove trave

Ako ste posejali novu travu ili postavili travni tepih, nemojte ga kositi dok nova trava ne dostigne istu visinu kao ostatak travnjaka.

Održavajte prostor oko sistema za zalivanje

Ako koristite sistem za navodnjavanje, redovno skraćujte travu oko njegovih prskalica.

„Vodite računa da trava oko rasprskivača bude pokošena kako ne bi ometala raspršivanje vode, jer to može dovesti do neravnomernog zalivanja i pojave smeđih, isušenih delova travnjaka“, kaže Kolman Kozbi.

Kosite travnjak redovno

Travnjak kosite u kontinuitetu, čak i ako to nije uvek u idealno doba dana.

„Šta god da odaberete, nemojte praviti preduge razmake između košenja, jer to može dovesti do stvaranja grudvi pokošene trave (kod travnjaka koji se malčiraju), neravnomernog reza i dodatnog napora prilikom košenja više i gušće trave“, kaže Lori Džonson.

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