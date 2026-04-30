Prva polovina maja donosi snažnu promenu energije i niz iznenađenja koji će uzdrmati svakodnevicu mnogih znakova. Period od 1. do 15. maja obeležavaju konkretni pomaci, emotivni obrti i prilike koje se ne propuštaju.

Ovan ulazi u fazu pojačanog fokusa na finansije i ličnu vrednost. Otvaraju se nove mogućnosti za zaradu, ali nepromišljeni troškovi mogu pokvariti planove. U ljubavi dolazi do stabilizacije i smirenja.

Bik započinje svoj period i dobija priliku za potpuni lični reset. Energija raste, samopouzdanje jača, a potreba da preuzme kontrolu nad sopstvenim životom postaje izraženija. Idealno je vreme za važne odluke i promene.

Blizanci ulaze u fazu povlačenja i unutrašnjeg preispitivanja. Iako može delovati kao stagnacija, ovaj period služi kao priprema za veliki lični uzlet koji dolazi krajem meseca. Intuicija je naglašena.

Rak postaje društveno aktivniji nego inače. Nova poznanstva i kontakti donose prilike, a jedno prijateljstvo može prerasti u nešto mnogo dublje i značajnije.

Lav se suočava sa važnim dešavanjima u karijeri. Mogući su ozbiljni razgovori, pritisak i odgovornost, ali i šansa da se istakne i napravi veliki korak napred.

Devica oseća snažnu potrebu za promenom. Putovanja, nova znanja i izlazak iz rutine donose osveženje i vraćaju motivaciju koja je nedostajala.

Vaga prolazi kroz emotivno intenzivan period. Otvaraju se teme poverenja i odnosa, a situacije koje su dugo bile nejasne sada dolaze na razrešenje.

Škorpija stavlja fokus na partnerske odnose. Partner traži više pažnje i posvećenosti, dok slobodne Škorpije mogu doživeti susret koji menja tok emocija.

Strelac se suočava sa povećanim obavezama. Posao i svakodnevne dužnosti zahtevaju maksimum energije, ali rezultati neće izostati ako se održi balans.

Jarac ulazi u jedan od lepših perioda kada su emocije i uživanje u prvom planu. Ljubav postaje intenzivnija, a kreativnost dolazi do izražaja.

Vodolija se okreće privatnom životu i porodici. Rešavaju se stare situacije, vode se važni razgovori i stvara se stabilnija emotivna baza.

Ribe postaju komunikativnije i inspirisanije. Ideje se nižu, kontakti se šire, a period je posebno povoljan za izražavanje, pregovore i nove početke.