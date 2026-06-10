Naslage kamenca u WC šolji često je teško ukloniti, naročito u domaćinstvima gde je voda bogata mineralima. Iako su sirće i soda bikarbona među najčešće korišćenim sredstvima za čišćenje, stručnjaci navode da postoji još efikasnije rešenje.

Ekspertkinja za čišćenje Džen Nidam preporučuje upotrebu plovućca, odnosno kamena za čišćenje, koji može pomoći u uklanjanju tvrdokornih naslaga kamenca. Pre nego što se upotrebi, potrebno je dobro izribati unutrašnjost WC šolje toaletnom četkom, a zatim pažljivo preći plovućcem preko mesta na kojima se kamenac nakupio.

Zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi, plovućac uspešno uklanja naslage bez oštećivanja porcelanske površine. Mnogi korisnici koji su isprobali ovu metodu ističu da su zadovoljni rezultatima, a neki ga koriste i redovno kako bi sprečili ponovno nakupljanje kamenca i održali WC šolju čistom duže vreme.