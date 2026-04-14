Ruže mogu imati poteškoće u rastu u aprilu, ali mogu dati veće i šarenije cvetove ako baštovani obave jednostavan posao, a to je zalivanje pre 11 časova tokom proleća.

Pupoljci ruža u aprilu bi trebalo da budu puni i spremni da se otvore, ali pre nego što počnete da se divite ovim prelepim cvetovima, morate biti oprezni sa zalivanjem. Zalivanje biljaka deluje kao najjednostavniji baštenski posao, ali ruže su posebno podložne bolestima u proleće jer se spore šire u ustajaloj vodi koja se zadržava u baricama oko zemlje.

Jedna od najštetnijih bolesti koje ruže mogu dobiti u ovom periodu je "crna pegavost", koja im oduzima snagu i dovodi do opadanja cvetova sa biljke. Ipak, Tereza Brington, iskusna baštovanka i osnivačica "The Garden Diary" otkrila je da je zaštita ruža jednostavna ako se razume pravo vreme za zalivanje.

Tereza kaže:

— Dobro pravilo je zalivanje ujutru umesto uveče. Želimo da ruže odu na spavanje što suvlje, pa je večernje zalivanje rizično. Mokro lišće je podložnije gljivičnim bolestima (npr. crnoj pegavosti i pepelnici).

Česta greška baštovana je zalivanje kada im odgovara, obično posle posla u kasno popodne ili uveče, ali to može štetiti ružama tokom vremena.

Ruže treba da imaju vremena da upiju vodu, a kada se zalivanje odlaže predugo, veća je verovatnoća da će ostati vlažne preko noći, što stvara idealne uslove za razvoj gljivica. Kasno zalivanje ne samo da podstiče bolesti, već i vlažno tlo privlači puževe, vaši i druge noćne štetočine koje oštećuju ruže.

Najbolje je izbegavati zalivanje posle 11 časova, a idealan period je između 6 i 9 ujutru, jer tada ruže imaju dovoljno vremena da upiju vlagu i bolje podnesu toplije uslove.

Zašto je zalivanje pre 11 časova važno?

Zalivanje biljaka ne služi samo hidrataciji, nego vlaga pomaže prenos hranljivih materija do korena, što omogućava ružama da razviju veće cvetove.

Ruže su najaktivnije tokom dana, pa kada se zalivaju ujutru, najbolje koriste hranljive materije za fotosintezu i skladištenje energije.

Iako može biti teško za zauzete baštovane, jutarnje zalivanje je jedna od najefikasnijih metoda za održavanje zdravlja biljaka u proleće, kada su gljivične bolesti najčešće.

Takođe pomaže da cvetovi budu kvalitetniji, jer ruže koje ne stoje u vodi su manje sklone truljenju i stresu, što direktno utiče na njihovo cvetanje.

Kada pupoljci dobiju dovoljno vlage dok se otvaraju, oni postaju čvršći, imaju intenzivnije boje i deluju punije.

Redovno zalivanje ujutru u isto vreme takođe pomaže da cvetovi duže ostanu sveži i smanjuje mogućnost isušivanja tokom leta, pa ruže duže traju nego inače, piše Miror.



