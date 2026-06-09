Pravilno zalivanje bašte podrazumeva ređe i obilnije zalivanje (kako bi voda prodrla duboko u koren) umesto čestih i površinskih prskanja.

Zalivajte u ranim jutarnjim satima direktno u koren kako biste podstakli dubok koren i sprečili razvoj bolesti i isparavanje vode.

Da biste osigurali zdravlje vaše bašte, pratite sledeća ključna pravila:

Pravo vreme za zalivanje: Zalivajte rano ujutru pre izlaska sunca. Ako niste u mogućnosti, večernji sati su druga najbolja opcija. Izbegavajte zalivanje u toku najtoplijeg dela dana jer voda brzo isparava, a kapljice na suncu mogu da sprže listove.

Fokusirajte se na koren: Vodu usmeravajte tačno u zonu korena, nikada odozgo po lišću. Mokro lišće tokom noći je idealno za razvoj gljivičnih oboljenja.

Učestalost i količina: Zalivajte obilno, ali sa pauzama. Bolje je zaliti baštu jednom do dva puta nedeljno sa većom količinom vode nego svakodnevno po malo. Cilj je da zemlja bude vlažna u dubini od 15 do 20 centimetara.

Iskoristite malč: Oko biljaka rasporedite sloj malča debljine 5-7 cm (slama, suvo lišće ili kora drveta). Malč zadržava vlagu u zemljištu, sprečava pregrevanje korena i zaustavlja rast korova.

Temperatura vode: Koristite odstajalu vodu (najbolje kišnicu) koja je približne temperature kao i spoljašnji vazduh. Hladna voda iz vodovoda može da izazove temperaturni šok kod biljaka.

Kako prepoznati da li preterujete ili ne zalivate dovoljno?