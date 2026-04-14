Sigurno ste čuli za kobnu sedmu godinu braka koja je presudila mnogim ljubavima. Smatra se da će bračni partneri koji opstanu duže od sedam godina, zauvek ostati zajedno.

Evo nekoliko poznatih parova čiji brak nije doživeo osmu godišnjicu.

Bred Pit i Dženifer Aniston

Njihova veza je obeležila kraj 90-ih godina. Bred Pit i Dženifer Aniston bili su najpopularniji par koji je ceo svet obožavao i činilo se da ništa ne može poći po zlu. Danas nam je jasno da nije bilo tako. Za krah njihovog braka mnogi osuđuju Anđelinu Džoli, zaboravljajući da je za prevaru potrebno dvoje. Prvi put su izašli 1998. godine, a sedam godina nakon toga su se razveli.

Demi Mur i Ešton Kučer

Nisu se obazirali na razliku u godinama i dopustili da to što je ona 15 godina starija od njega stane na put njihovoj sreći. Kada su započeli vezu 2003. godine, činilo se da je pred njima blistava budućnost, ali je njihova bračna sreća trajala sedam godina. Godinu dana kasnije, 2011. godine priznali su da se razvode.

Dženifer Lopez i Mark Entoni

Kada su 2004. godine započeli vezu, Džej Lo je već imala dva propala braka iza sebe, ali to je nije sprečilo da se uda i za Marka nakon samo šest meseci veze. Izgledalo je pronašla srodnu dušu. Ali oni su se razveli posle sedam godina braka u kojem su dobili blizance, a danas je njena srodna duša Ben Aflek.

Tom Kruz i Kejti Holms

Svi pamtimo kako je Tom Kruz izjavljivao ljubav Kejti Holms skačući po kauču u emisiji Opre Vinfri, jer je to verovatno bila jedna od najluđih situacija viđenih na televiziji. Te 2005. godine, kada je ceo svet bio razočaran razvodom Breda Pita i Dženifer Aniston, svi su ih posmatrali kao novi romantičan par Holivuda, a danas je jasno da je Tomovo ponašanje bilo proračunato. To je shvatila i Kejti sedam godina kasnije i zatražila razvod.

Madona i Gaj Riči

Svi su mislili da je Madona napokon pronašla svog princa kada se 2000. udala za Gaja Ričija, ali ljubavna idila nije trajala dugo. Objavili su da se razvode 2008. godine, mada se o nevoljama u raju šuškalo mesecima pre toga.

Maraja Keri i Nik Kenon

Venčali su se na Marajinom imanju na Bahamima posle samo šest nedelja veze 2008. godine. Tri godine kasnije dobili su blizance, a četiri godine nakon toga, odnosno posle sedam godina braka, odlučili su da se razvedu. Nik i danas kaže da je Maraja ljubav njegovog života.

