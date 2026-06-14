Kupili ste tvrde breskve? Sazreće preko noći uz trik moje bake!

Sigurno vam se desilo da kupite breskve koje izgledaju savršeno na pijaci ili u prodavnici, ali kad ih zagrizete, tvrde su, zelene i ne mogu da se jedu. Očigledno još nisu dovoljno zrele. Umesto da čekate danima da prirodno sazru ili, još gore, da ih bacite, postoji jednostavan trik koji je otkrila jedna baka u videu na TikToku. Ona je poznata po korisnim savetima za domaćice.

U jednom od svojih videa pokazala je kako može da se ubrza zrenje breskvi i dobije savršeno slatko voće za samo jedan dan.

Šta vam je potrebno?

1 smeđa papirna kesa

1 banana

Tvrde breskve

Kako se primenjuje trik?

Postupak je krajnje jednostavan. Uzmite papirnu kesu i u nju stavite breskve koje nisu dovoljno zrele. Dodajte jednu bananu, ona je ključna jer oslobađa etilen, prirodni gas koji ubrzava sazrevanje voća. Zatvorite kesu i ostavite je na dnevnom svetlu, najbolje na prozoru ili stolu blizu prozora, gde dopiru sunčevi zraci. Nakon 24 sata, breskve će biti znatno mekše i slađe.

U videu, baka tvrdi: „Samo ih ostavite 24 sata na suncu u kesi i dobićete najslađe breskve ikada.“ Na isti način možete omekšati paradajz koji nije dovoljno sazreo.

Video: