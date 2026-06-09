Ruže tokom leta zahtevaju posebnu negu, a pravilno zalivanje je presudno za njihovo zdravlje i cvetanje. I nedostatak i višak vode mogu im naškoditi, pa je važno uspostaviti pravu ravnotežu.

Visoke temperature i dugi periodi bez padavina mogu negativno uticati na njihov razvoj, dok prekomerno zalivanje može izazvati ozbiljne probleme. Zato je neophodno pronaći odgovarajuću meru kako bi biljke ostale zdrave i nastavile da obilno cvetaju.

Količina vode koja je potrebna ružama zavisi od više faktora. Na potrebe biljke utiču starost, veličina, položaj na kojem raste, kao i vrsta zemljišta. Zbog toga ne postoji univerzalno pravilo koje bi odgovaralo svim ružama.