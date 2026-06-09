Ruže tokom leta zahtevaju posebnu negu, a pravilno zalivanje je presudno za njihovo zdravlje i cvetanje. I nedostatak i višak vode mogu im naškoditi, pa je važno uspostaviti pravu ravnotežu.

Visoke temperature i dugi periodi bez padavina mogu negativno uticati na njihov razvoj, dok prekomerno zalivanje može izazvati ozbiljne probleme. Zato je neophodno pronaći odgovarajuću meru kako bi biljke ostale zdrave i nastavile da obilno cvetaju.

Količina vode koja je potrebna ružama zavisi od više faktora. Na potrebe biljke utiču starost, veličina, položaj na kojem raste, kao i vrsta zemljišta. Zbog toga ne postoji univerzalno pravilo koje bi odgovaralo svim ružama.

Ruže koje su tek posađene imaju slabije razvijen koren i teže dolaze do vlage iz dubljih slojeva zemlje. Zbog toga ih tokom toplih dana treba zalivati češće, uglavnom na svaka dva ili tri dana.

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Stariji grmovi sa dobro razvijenim korenovim sistemom su otporniji na sušu.

Kada vremenski uslovi nisu ekstremni, dovoljno je obilno zalivanje na svakih nekoliko nedelja. Tokom dugih toplotnih talasa potrebno je češće proveravati stanje zemljišta i po potrebi povećati količinu vode.

Stručnjaci savetuju da se izbegava svakodnevno površinsko zalivanje zemlje. Mnogo bolji efekat daje ređe, ali obilnije zalivanje koje omogućava da voda dopre do korena.

Vrsta zemljišta ima važnu ulogu u načinu zadržavanja vlage. Različiti tipovi zemljišta različito upijaju i zadržavaju vodu, pa se i potrebe za zalivanjem razlikuju.

Peskovita zemljišta brzo propuštaju vodu, zbog čega se zemlja brže isušuje i zahteva češće zalivanje.

Sa druge strane, glinovita zemljišta duže zadržavaju vlagu, ali mogu predstavljati problem ako se voda previše zadržava oko korena. U takvim uslovima povećava se rizik od truljenja biljke.

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Ruže koje se gaje u saksijama zahtevaju posebnu pažnju. Veoma je važno da posude imaju dobru drenažu kako višak vode ne bi ostajao oko korena.

Kako prepoznati da nešto nije u redu

Prvi znaci nepravilnog zalivanja najčešće se uočavaju na listovima, pupoljcima i mladim izdancima.

Kada biljka dobija previše vode, listovi i cvetovi mogu izgledati klonulo uprkos redovnom zalivanju, dok zemlja ostaje stalno vlažna. U takvim uslovima koren postepeno propada i gubi sposobnost da usvaja vlagu.

Ako ruža nema dovoljno vode, rast postaje usporen, novi listovi ostaju sitni, pupoljci se teže razvijaju, a mladi izdanci počinju da venu.

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