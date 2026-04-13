Frizura izgleda odlično i kada se malo "raspadne", ovog leta postaje apsolutni hit među ženama. U pitanju je takozvani tršavi bob - moderna, opuštena verzija klasičnog boba koja savršeno pristaje uz tople dane.

Ova frizura podrazumeva kosu do ramena, blago izlomljenu i slojevito šišanu, što joj daje prirodan volumen i pokret. Upravo ta "neuredna" struktura čini je posebnom, jer ne zahteva savršeno stilizovanje - naprotiv, što izgleda opuštenije, to bolje.

Velika prednost tršavog boba je i to što čak i kada se frizura posle feniranja tokom dana malo raščupa, ne gubi na šarmu, već dobija još prirodniji izgled.

Osim što je praktična za održavanje, ova frizura je i veoma prilagodljiva. Može se nositi uz razdeljak na sredini ili sa strane, uz šiške ili bez njih, a jednako dobro pristaje i ravnoj i blago talasastoj kosi.

Upravo zbog kombinacije jednostavnosti, brzine i efektnog izgleda, tršavi bob je idealan izbor za leto, posebno za sve one koje žele da izgledaju sređeno bez previše truda.

