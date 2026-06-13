Prirodno sredstvo protiv korova koje zaista deluje ne kupuje se u prodavnici, već se lako priprema u kuhinji za svega nekoliko minuta. Potrebna su tri sastojka i jedna bočica sa raspršivačem, a korov koji se pojavio između pločica počinje da vene već istog popodneva. Nema čupanja, nema trimera i nema upotrebe agresivnih pesticida koji mogu biti opasni za decu i kućne ljubimce.

Mnogi ne znaju da se ključ efikasnosti krije u pravilnoj kombinaciji sastojaka. Važno je razumeti zašto baš oni daju rezultat.

Alkoholno sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja oštećuje i suši listove biljaka. So izvlači vlagu iz korena i otežava ponovni rast na tretiranom mestu. Deterdžent za sudove omogućava da se smesa zadrži na listovima umesto da sklizne na zemlju, čime se povećava njeno dejstvo. Bez ovog dodatka, tečnost bi se brzo slivala i efekat bi bio slab ili nepostojeći.

Za pripremu sredstva potrebno je jedan litar alkoholnog sirćeta, tri kašike kuhinjske soli, tri kašike deterdženta za sudove i bočica sa raspršivačem. So se prvo rastvara u sirćetu uz mešanje dok se potpuno ne otopi. Zatim se dodaje deterdžent i sve se lagano sjedini kako se ne bi stvorilo previše pene. Gotova smesa se sipa u bočicu i koristi se bez razblaživanja vodom kako bi se zadržala puna jačina sirćetne kiseline.