Prirodno sredstvo protiv korova koje zaista deluje ne kupuje se u prodavnici, već se lako priprema u kuhinji za svega nekoliko minuta. Potrebna su tri sastojka i jedna bočica sa raspršivačem, a korov koji se pojavio između pločica počinje da vene već istog popodneva. Nema čupanja, nema trimera i nema upotrebe agresivnih pesticida koji mogu biti opasni za decu i kućne ljubimce.

Mnogi ne znaju da se ključ efikasnosti krije u pravilnoj kombinaciji sastojaka. Važno je razumeti zašto baš oni daju rezultat.

Alkoholno sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja oštećuje i suši listove biljaka. So izvlači vlagu iz korena i otežava ponovni rast na tretiranom mestu. Deterdžent za sudove omogućava da se smesa zadrži na listovima umesto da sklizne na zemlju, čime se povećava njeno dejstvo. Bez ovog dodatka, tečnost bi se brzo slivala i efekat bi bio slab ili nepostojeći.

Za pripremu sredstva potrebno je jedan litar alkoholnog sirćeta, tri kašike kuhinjske soli, tri kašike deterdženta za sudove i bočica sa raspršivačem. So se prvo rastvara u sirćetu uz mešanje dok se potpuno ne otopi. Zatim se dodaje deterdžent i sve se lagano sjedini kako se ne bi stvorilo previše pene. Gotova smesa se sipa u bočicu i koristi se bez razblaživanja vodom kako bi se zadržala puna jačina sirćetne kiseline.

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Kada treba prskati da bi sredstvo zaista delovalo

Ovde većina ljudi greši. Najbolje je prskati tokom dana, kada je sunce najjače. Visoka temperatura i direktno sunce ubrzavaju isušivanje listova i pojačavaju efekat kiseline, pa korov brže propada. Prskanje ujutru, dok ima rose, ili pred kišu nije preporučljivo jer voda razblažuje i ispira sredstvo, pa se njegov efekat gubi. Idealni uslovi su suv i topao dan bez najave padavina. Listove treba dobro prekriti tečnošću, do potpunog vlaženja.

Na šta ovo prirodno sredstvo protiv korova ne sme da dospe

Ova mešavina ne pravi razliku između korova i drugih biljaka. Sirće i so mogu oštetiti ili uništiti svaku biljku na koju dospeju, pa je potrebna preciznost pri nanošenju. Mlaz treba usmeriti samo na biljku koju želite da uklonite, uz pažljivo izbegavanje okolnog rastinja. Kod cvetnih leja korisno je koristiti karton ili sličnu zaštitu kako bi se sprečilo širenje sredstva. So ostaje u zemlji određeno vreme, zbog čega se ova metoda ne preporučuje na mestima gde planirate buduću sadnju. Najpogodnija je za staze, ivice trotoara i prostore između betonskih ploča.

Koliko dugo traje efekat

Korov počinje da menja boju i žuti već nakon nekoliko sati, dok se potpuno suši u roku od jednog do dva dana. Na tvrdim površinama gde se so zadržava, novi izdanci se ne pojavljuju nedeljama. U plodnijem zemljištu koren ponekad može da preživi, pa je kod otpornijih biljaka potrebno ponoviti tretman nakon tri dana. Ovakvo uklanjanje korova bez hemikalija je veoma jeftino i zahteva minimalna sredstva.

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