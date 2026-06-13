Kiseo paradajz sos retko je posledica samog paradajza, a mnogo češće načina pripreme i vremena kuvanja. Dodavanje šećera obično samo prikriva problem koji je nastao ranije, dok je pravi uzrok u postupku kuvanja, a ne u sastojcima.

Paradajz prirodno sadrži limunsku i jabučnu kiselinu, što mu daje svežinu, ali ta kiselost može lako da preovlada. To se najčešće dešava kada se koristi nedozreo paradajz ili kada sos nije dovoljno dugo kuvan.

Nezreo paradajz ima više kiselina jer još nije razvio prirodne šećere, a kratko kuvanje ne ostavlja dovoljno vremena da se ukusi izbalansiraju. Zato sos može ispasti oštar i neprijatan, sa izraženom kiselošću.

Česta, ali manje poznata greška je preduga redukcija. Kada se sos dugo kuva i ispari previše tečnosti, ukusi se koncentrišu, uključujući i kiselinu. Tako sos koji je u početku bio prijatan može vremenom postati previše kiseo i grub.

Zbog toga dužina kuvanja ne znači automatski i bolji rezultat. Postoji trenutak kada dalja redukcija više šteti nego što pomaže, pa je važno povremeno probati sos tokom pripreme.

Da li soda bikarbona zaista popravlja kiseo sos?

Da, mala količina sode bikarbone hemijski neutrališe kiseline u sosu. Ipak, treba biti veoma oprezan, jer i najmanji višak može da ostavi neprijatan, sapunast ukus koji se ne može ispraviti.

Zrelost paradajza i strpljenje rešavaju mnogo toga

Za početak je važno koristiti zreo paradajz, mekan i tamnocrven, jer on već sadrži prirodne šećere koji ublažavaju kiselost. Nedozreo paradajz ima izraženiju kiselinu i češće zahteva dodatne korekcije tokom kuvanja.

Sledeći ključ je strpljenje. Sporo krčkanje pomaže da se razvije prirodna slatkoća paradajza i luka. Dugo dinstanje crnog luka daje dubinu ukusa koju je teško postići na drugi način.

Čest trik je i dodavanje sitno rendane šargarepe. Ona tokom kuvanja pušta blagu slatkoću i prirodno ublažava kiselost, bez potrebe za šećerom.

Zašto šećer nije pravo rešenje za kiselost paradajz sosa

Šećer uglavnom samo prikriva kiselost, umesto da je ukloni. On daje privremeni balans, ali se problem vraća čim se sos ohladi ili ponovo zagreje.

Dobar domaći paradajz sos ne nastaje dodavanjem više sastojaka, već pažljivim izborom zrelog paradajza, dovoljnim vremenom kuvanja i kontrolom redukcije. Najbolji sosovi imaju zaokružen, blago sladak i pun ukus, bez izražene kiselosti.

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