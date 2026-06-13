Zbog toga se često sadi na terasama, drži u saksijama na prozorskim daskama ili u baštama gde je cilj da se smanji prisustvo insekata bez upotrebe hemikalija.

Mačija kopriva je veoma zahvalna biljka i može da uspeva u različitim uslovima, ali najbolje raste na sunčanim mestima, u propusnom i suvlјem zemljištu, uz izbegavanje preteranog zalivanja i zadržavanja vode.

Može se gajiti u bašti kao ukrasna ivica ili deo cvetne leje, u saksijama na terasi ili balkonu, kao i u kamenjarima i suvim vrtovima.

Jedna od najvećih prednosti mačije koprive je jednostavna nega. Zaliva se umereno, voli puno svetlosti, a nakon prvog cvetanja preporučuje se orezivanje kako bi ponovo procvetala. Veoma je otporna na sušu i niske temperature.

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