Uzgoj ruža može biti izazovan, ali pravilna nega i prirodna đubriva čine veliku razliku. Jedan jednostavan sastojak iz kuće može vaše ruže učiniti raskošnim i zdravim, pa će dugo krasiti vaše dvorište ili terasu lepim cvetovima. To su kore od banane.

Zašto su kore od banane odlične za ruže

Kore od banane su bogate kalijumom, fosforom i magnezijumom, a to su ključne hranljive materije za zdrav rast ruža:

Kalijum – poboljšava cvetanje i jača biljke

Fosfor – podstiče razvoj korena i cvetova

Magnezijum – pomaže u fotosintezi i jača otpornost cveća.

Ove hranljive materije omogućavaju ružama da maksimalno cvetaju i zablistaju u vašem dvorištu ili na terasi, bilo da su u saksijama ili posađene direktno u zemlji.

Kako napraviti prirodno đubrivo za ruže

1. Sakupite kore od banane i osušite ih na vazduhu kako biste sprečili truljenje.

2. Isecite ili izblendajte osušene kore i pomešajte ih sa kompostom ili zemljom oko korena ruža.

3. Stavite kore oko biljke, ali ne preblizu stabla da se hranljive materije polako oslobađaju.

4. Vodite računa o količini, previše kora može pregrejati korenje i oštetiti biljku.

Ovaj jednostavan trik obezbeđuje zdrav, raskošan i bujan vrt bez hemijskih đubriva.

