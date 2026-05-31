Uzgoj ruža može biti izazovan, ali pravilna nega i prirodna đubriva čine veliku razliku. Jedan jednostavan sastojak iz kuće može vaše ruže učiniti raskošnim i zdravim, pa će dugo krasiti vaše dvorište ili terasu lepim cvetovima. To su kore od banane.
Zašto su kore od banane odlične za ruže
Kore od banane su bogate kalijumom, fosforom i magnezijumom, a to su ključne hranljive materije za zdrav rast ruža:
Kalijum – poboljšava cvetanje i jača biljke
Fosfor – podstiče razvoj korena i cvetova
Magnezijum – pomaže u fotosintezi i jača otpornost cveća.
Ove hranljive materije omogućavaju ružama da maksimalno cvetaju i zablistaju u vašem dvorištu ili na terasi, bilo da su u saksijama ili posađene direktno u zemlji.
Kako napraviti prirodno đubrivo za ruže
1. Sakupite kore od banane i osušite ih na vazduhu kako biste sprečili truljenje.
2. Isecite ili izblendajte osušene kore i pomešajte ih sa kompostom ili zemljom oko korena ruža.
3. Stavite kore oko biljke, ali ne preblizu stabla da se hranljive materije polako oslobađaju.
4. Vodite računa o količini, previše kora može pregrejati korenje i oštetiti biljku.
Ovaj jednostavan trik obezbeđuje zdrav, raskošan i bujan vrt bez hemijskih đubriva.
Video:
Komentari (0)