Lavanda je omiljena zbog svog umirujućeg mirisa i živopisnih ljubičastih cvetova. Iako ova biljka ima relativno kratku sezonu cvetanja, možete u njoj uživati tokom cele godine ako je osušite. Pravilno osušena lavanda zadržava svoju lepotu i miris godinama, pa se može koristiti za sve — od mirisa u domu do kulinarskih projekata.

Sve što vam je potrebno su sveža lavanda, način da učvrstite svaki snop, i hladno, tamno mesto gde ćete je okačiti na sušenje dve do tri nedelje.

Ugajivači lavande i stručnjaci za cveće su podelili svoje najbolje savete za sušenje, kao i kreativne načine korišćenja sušene lavande u domu.

Kako sušiti lavandu

Sušenje lavande kod kuće je jednostavno. Verovatno ste već viđali snopove lavande vezane za stabljike i okačene naopačke da se suše — i to je u suštini ceo proces. Međutim, prema porodici Rozenbaum, vlasnicima „Lavender by the Bay“, nekoliko ključnih detalja može pomoći da se sačuvaju boja, miris i oblik lavande.

Najbolje vreme za berbu lavande za sušenje je kada je oko jedne trećine cvetova otvoreno, kaže Keti Tarner, suvlasnica farme „Hillcrest Lavender Farm“. „Primećujem da sušenje stabljika u ovoj fazi najbolje čuva boju i cvetova i stabljika“, dodaje Tarnerova. „Više volim da berem ujutru, jer tada pupoljci sadrže više etarskog ulja nego kasnije tokom dana, kada toplota može dovesti do isparavanja.“

Nakon berbe, stabljike se dele u male snopove i vezuju kanapom, vunom, gumicama ili vezicama pre početka sušenja. „Okačite ih naopačke u malim snopovima na hladnom, suvom i tamnom mestu sa dobrom cirkulacijom vazduha“, kaže porodica Rozenbaum. „Uvek preporučujemo da se drže dalje od direktnog sunčevog svetla, jer sunce brzo izbleđuje ljubičastu boju i slabi prirodni miris.“

Tarner preporučuje kačenje lavande u dobro provetrenom prostoru bez direktnog sunca, poput plakara ili podruma. Ostavite svaki snop da se suši dve do tri nedelje. Idealna temperatura sušenja je između 18 i 27 stepeni Celzijusa, dodaje Džulija Šelton, kreativna direktorka i osnivačica „2Peonies“. Ako živite u vlažnoj klimi, Tarnerova savetuje da se vreme sušenja produži.

Kada se potpuno osuši, snopove lavande treba čuvati položene u posudi ili uspravno u tegli, tako da se cvetni pupoljci ne zgnječe, kaže Šeltonova.

Koliko dugo traje sušena lavanda

Pravilno uskladištena sušena lavanda može trajati godinama, prema porodici Rozenbaum. „Miris je obično najjači tokom prve godine, ali se može osvežiti jednostavnim blagim pritiskanjem pupoljaka. Preporučujemo čuvanje dalje od vlage, toplote i direktnog sunca“, kažu oni. „Rasuti suvi pupoljci najbolje stoje u hermetički zatvorenim posudama, dok se snopovi mogu jednostavno držati kao dekoracija.“

Ako je lavanda izložena u vazama u domu, vremenom može skupljati prašinu. Da biste je osvežili, Tarnerova preporučuje korišćenje fena za kosu na najnižem podešavanju kako biste nežno uklonili prašinu. „Ne samo da uklanja prašinu, već pokret aktivira i ulja u pupoljcima, pa se oslobađa prijatan miris — posebno zimi“, dodaje ona.

Uobičajene greške pri sušenju lavande

Stavljanje lavande u vodu pre sušenja: Stavljanje stabljika lavande u vodu pre sušenja može dovesti do pojave buđi. Ako planirate da sušite lavandu, izbegavajte bilo kakav kontakt sa vodom, kaže Tarner.

Previše zbijeno pakovanje stabljika: „Kada su stabljike previše zbijene, vlaga ne može pravilno da ispari i lavanda može da se ubuđa“, kaže porodica Rozenbaum. Snopove treba vezivati labavo kako bi vazduh mogao da cirkuliše.

Predugo čekanje pre kačenja: Još jedna česta greška je odlaganje sušenja nakon berbe. Stabljike lavande treba okačiti što je pre moguće kako bi se sačuvali miris, boja i oblik.

Kreativni načini korišćenja sušene lavande

Napravite vrećice od lavande: Jedan od najlakših načina da iskoristite sušenu lavandu jeste da napunite male vrećice (sachete) suvim cvetnim pupoljcima. Stavite ih u fioke ili ormare, ili ih okačite u automobilu. „Pored toga što su lepi pokloni, ove vrećice mogu da stoje i na diskretnim mestima po kući kao suptilan način širenja mirisa“, kaže Šeltonova.





Jedan od najlakših načina da iskoristite sušenu lavandu jeste da napunite male vrećice (sachete) suvim cvetnim pupoljcima. Stavite ih u fioke ili ormare, ili ih okačite u automobilu. „Pored toga što su lepi pokloni, ove vrećice mogu da stoje i na diskretnim mestima po kući kao suptilan način širenja mirisa“, kaže Šeltonova. Držite je u vazi: Jednostavan snop sušene lavande u vazi daje prirodan i elegantan izgled svakoj prostoriji. Šeltonova preporučuje da se postavi u prostorije poput toaleta za goste ili kuhinje, gde njen miris može blago da osveži prostor.





Jednostavan snop sušene lavande u vazi daje prirodan i elegantan izgled svakoj prostoriji. Šeltonova preporučuje da se postavi u prostorije poput toaleta za goste ili kuhinje, gde njen miris može blago da osveži prostor. Koristite pupoljke u kuhinji: Napici i peciva sa aromom lavande su ukusan način da se iskoristi urod. Kada se lavanda osuši, odvojite pupoljke sa stabljika i koristite ih u čajevima, kolačima ili za aromatizovani šećer, kaže porodica Rozenbaum.





Napici i peciva sa aromom lavande su ukusan način da se iskoristi urod. Kada se lavanda osuši, odvojite pupoljke sa stabljika i koristite ih u čajevima, kolačima ili za aromatizovani šećer, kaže porodica Rozenbaum. Uključite je u dekoraciju stola: Sušena lavanda može odmah da podigne izgled stola za večeru. Šelton predlaže da se mali snop stavi na svaku salveta i veže trakom ili mašnom. Takođe možete posuti suve pupoljke po stolu ili postaviti male buketiće u male vaze kako biste stvorili mirisnu, „baštensku“ atmosferu.

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