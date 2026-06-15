Zvuči poznato? Upravo ste obukli nove, skupe hulahopke, krenuli na posao i već negde uspeli da ih zakačite. Za nekoliko sekundi na nozi se pojavila ružna crta i hulahopke su praktično uništene. Kada se to dogodi, teško da postoji način da im vratite prvobitni izgled, ali postoji trik koji može da pomogne da se sledeći put to ne desi tako brzo. Reč je o staroj metodi koju su dobro znale naše bake.

Hladnoća i najlon

Sintetička vlakna, kao i većina polimernih materijala, reaguju na temperaturu. Kada se značajno ohlade, vlakna se blago skupljaju i postaju gušća. Struktura tkanja postaje kompaktnija i ujednačenija, pa se molekularne veze unutar vlakana dodatno učvršćuju.

Nakon odmrzavanja, vlakna se vraćaju na svoju prvobitnu veličinu, ali postaju nešto otpornija na istezanje i mehanička oštećenja.

U suštini, princip je sličan kaljenju metala, samo bez ekstremnih temperatura. Vlakna koja prođu kroz proces hlađenja manje su sklona pucanju i stvaranju rupica pod opterećenjem.

Naravno, ova metoda ne može potpuno da spreči cepanje hulahopki, ali može da poveća njihovu izdržljivost i produži im vek trajanja.

Kako pravilno zamrznuti hulahopke

Najpre blago nakvasite nove hulahopke. Možete ih isprati pod mlazom vode ili ih ostaviti nekoliko minuta u lavoru. Voda pomaže da se vlakna tokom hlađenja ravnomernije rasporede.

Zatim ih pažljivo ocedite bez uvrtanja i ceđenja.

Presavijte hulahopke, stavite ih u plastičnu kesu i ostavite u zamrzivaču preko noći. Dovoljno je između osam i dvanaest sati.

Ujutru ih izvadite iz zamrzivača i ostavite da se prirodno odmrznu na sobnoj temperaturi.

Kada se potpuno osuše, spremne su za nošenje.

Još nekoliko trikova koji pomažu

Pre svega, obratite pažnju na nokte. Neravnine, zanoktice i oštre ivice na noktima ruku i nogu među najčešćim su uzrocima cepanja hulahopki.

Takođe, hulahopke oblačite pažljivo. Sakupite ih poput harmonike od stopala do pojasa, pa ih postepeno navlačite bez naglih pokreta i preteranog zatezanja.

Za pranje je najbolje koristiti ručno pranje ili program za osetljiv veš uz zaštitnu mrežicu. Jaka centrifuga i grubo trljanje mogu oslabiti vlakna i skratiti njihov vek trajanja.