Međi ženama se raširila teorija da konzumacija jednog napitka pre spavanja može rezultira gubitkom kilograma tokom noći.

Iako zvuči neverovatno, žene koje su probale ovaj napitak tvrde da zaista deluje i da primećuju da gube kilograme.

Jedna žena je na društvenoj mreži TikTok objasnila je da je reč o pirinčanoj vodi koja ubrzava sagorevanje masti. Ona kaže da su potrebni sastojci samo 250 ml vode i 3 kašike pirinča koji treba da se kuva 15 minuta, a zatim procedi. Možete dodati i prstohvat soli.

Žena se u videu poziva na studiju koja sugeriše da skrob prisutan u pirinču utiče na nakupljanje masti. Takođe, tvrdi da pirinčana voda poboljšava zdravlje creva i održava hidrataciju, smanjuje apetit i ubrzava metabolizam.

Napitak su već isprobale mnoge žene i većina kaže da zaista deluje. Ispod ovog videa su pisali svoja iskustva: „Smršala sam 6,5 kilograma za manje od dve nedelje. Moja koža blista“, „Za pet dana izgubila sam tri kilograma“, „Pijem ga treći dan i smršala sam 3 kg. Zasad funkcioniše“ i slično.

Međutim, nisu svi oduševljeni napitkom, ima ljudi koji su izrazili svoje sumnje. Jedna osoba je napisala: „Gde grešim? Napravila sam sve po uputstvu i ništa“. Još jedan komentar je glasio: „Pijem ga nedelju dana, ali nisam smršala“.

Izgleda da delovanje pirinčane vode na mršavljenje zavisi od organizma, pa kod nekoga ubrzava gubitak kilograma a neki treba duže da ga koriste kako bi to primetili.

Napomena: Pre konzumiranja ovog napitka, konsultujte se sa lekarom ili nutricionistom.