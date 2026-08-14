Godinama slušamo da su dvadesete najbolje godine života, vreme mladosti, izlazaka, bezbrižnosti i velikih planova. Međutim, jedno istraživanje donosi potpuno drugačiju sliku.

Prema odgovorima ispitanika, period najvećeg zadovoljstva, boljeg odnosa prema sebi i zdravijeg načina života dolazi tek mnogo kasnije, oko 47. godine.

Za mnoge ljude upravo tada počinje period u kojem bolje poznaju sebe, manje se opterećuju tuđim mišljenjem i pažnju sve više usmeravaju na zdravlje i kvalitet života.

Zašto su kasne četrdesete posebne?

Istraživanje koje je sprovedeno među 2.000 Britanaca pokazalo je da ispitanici kasne četrdesete vide kao životno „zlatno doba“. U tim godinama ljudi, prema rezultatima ankete, bolje razumeju svoje telo i lakše prepoznaju šta im prija.

Umesto da se toliko fokusiraju na izgled, važniji im postaju energija, dobro zdravlje i osećaj zadovoljstva. Mnogi počinju pažljivije da biraju hranu, manje izlaze i piju, ranije odlaze na spavanje i više vremena posvećuju sebi i porodici, istakla je Miranda Paskuči, rukovodilac kliničke edukacije u "TePeu" za „Daily Mail“.

Čak 35 odsto ispitanih kaže da ih mišljenje drugih ljudi tada mnogo manje pogađa nego u mlađim godinama.

Starost danas počinje kasnije

Zanimljivo je i da se promenio način na koji ljudi doživljavaju starost. U drugom istraživanju, takođe sprovedenom među 2.000 Britanaca, ispitanici su naveli da se čovek danas smatra starim tek oko 69. godine. Ranije je ta granica bila oko 62.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da sa zdravim navikama treba čekati četrdesete ili šezdesete. Naprotiv, što se ranije uvedu dobre navike, veće su šanse da kasnije godine budu kvalitetnije.

Male navike prave veliku razliku

Redovno kretanje, dovoljno sna, uravnotežena ishrana i manje vremena pred ekranima mogu doprineti boljem raspoloženju i zdravlju. Važni su i proteini u ishrani, hidratacija, redovni pregledi i vreme provedeno sa ljudima koje volimo.

Jednako je važno ne zanemarivati mentalno zdravlje. Stalno poređenje sa drugima i dugotrajan stres mogu značajno uticati na osećaj zadovoljstva.

Zato možda nema potrebe da se plašite četrdesetih. Za mnoge ljude upravo tada počinje period u kojem bolje znaju šta žele, manje se opterećuju tuđim očekivanjima i više uživaju u onome što imaju.

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