Uveče sam stavila bademe u vodu: Sutradan sam ih pojela i rešila veliku muku!

Od orašastih plodova, badem ima najveću količinu vitamina B2 i B3, bogat je kalijumom, magnezijumom, kalcijumom i vitaminom E. Dobar je izvor belančevina i vlakana, sadrži jako malo šećera, a to ga čini zdravom grickalicom.

Pomaže u mršavljenju

Ako se jede svakog dana, badem čuva zdravlje srca, pomaže u snižavanju holesterola, poboljšava varenje, jača kosu, usporava pojavu bora. Pomaže kod mršavljenja jer je bogat vlaknima koji smanjuju osećaj gladi, a time i unos kalorija i podstiče gubitak kilograma. Zbog svega ovoga se u našem narodu već dugo koristi „mokri badem“, posebno kao pomoć za bolje varenje i mršavljenje.

Recept za „mokre bademe“

Stavite 120 grama badema u posudu i prelijte toplom vodom. Nakon 12 sati iscedite vodu i dodajte u bademe 1 kašiku soli. Ponovo posudu napunite toplom vodom i ostavite bademe u njoj još 12 sati. Posle toga ćete lako skinuti ljusku s badema, ako se već nije sama odvojila. Mokre bademe možete koristiti nedelju dana, svakog jutra po 4 komada. Pomoći će vam da brže skinete višak kilograma.

Zašto se potapaju u vodu?

Potapanjem badema u vodi smanjuje se količina tanina i kiselina koji se nalaze u ljusci, a koji mogu smanjiti apsorpciju hranljivih materija iz badema u telu. Iz mokrih badema telo će bolje uzeti vitamine i minerale.

Napomena: Pre konzumiranja „mokrih badema“ konsultujte se sa svojim lekarom ili nutricionistom.

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