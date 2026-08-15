Pametni telefon postao je ultimativni uređaj. Fotoaparat, budilnik, MP3 plejer, GPS, e-čitač ili prenosiva igraća konzola, za samo petnaestak godina preuzeo je funkcije desetina predmeta iz svakodnevnog života. Ipak, na TikToku se događa upravo suprotno.

Poplava TikTok trendova

Paradoks je u tome što se upravo na TikToku rađa nova fascinacija analognim predmetima. Na platformi se pojavljuje mnoštvo mikrotrendova čiji su nazivi jednako intrigantni koliko i znakoviti. ,,Analogmaxxing", ,,hobbymaxxing", ,,frictionmaxxing"… Svi ti „maxxing“ trendovi imaju jednu zajedničku vezu: generaciju koja ponovo pridaje vrednost praksama i predmetima koje je pametni telefon potisnuo u drugi plan.

Ovaj povratak analognom posebno je popularizovala kreatorka sadržaja Darina, koja uz taktove hita ,,Can’t Get You Outta My Head" od Kajli Minog predstavlja izgled koji kao da je stigao pravo iz 2000-ih. Tako se oblikuju nova estetika i prepoznatljiva filozofija koje nazivamo ,,Nostalgia Revival".

Isključiti uređaj koji može sve

Povratak ovih predmeta ne znači kraj pametnog telefona. Naprotiv, otkriva njegove granice. Nakon što je sve moguće funkcije objedinio na jednom ekranu, pametni telefon je na neki način izjednačio svakodnevne navike. Čitanje, slušanje muzike, fotografisanje ili buđenje, sve se danas odvija preko iste površine.

Kada ponovo stavimo budilnik na noćni stočić, dobijamo priliku da započnemo dan bez posezanja za telefonom čim otvorimo oči. Kada iz fioke izvučemo digitalni fotoaparat, beležimo trenutak bez potrebe da ga odmah objavimo, a pritom ponovo možemo uživati u izradi fotografija. Žičane slušalice, kojima nije potrebna baterija, vraćaju jednostavno zadovoljstvo slušanja muzike. A papirna knjiga postaje više od pukog načina čitanja, postaje simbol bekstva i povratka sebi, bez prekidanja notifikacijama.

Ovi predmeti nisu privlačni zato što su efikasniji. Upravo suprotno, privlače nas jer svaki čin čine promišljenijim. Svaki predmet ponovo dobija svoju specifičnu namenu, tamo gde je pametni telefon prethodno objedinio gotovo sve.

Predmet žudnje

,,Nostalgia Revival" ujedno je i priča o imidžu. Na društvenim mrežama digitalni fotoaparati stvaraju poželjnu, pomalo nostalgičnu teksturu fotografija, dok žičane slušalice postaju modni detalj koji upotpunjuje ceo look. Predmeti više nisu samo funkcionalni, oni postaju deo estetike. Fenomen se može primetiti i u svetu mode. Kaja Gerber redovno je fotografisana s romanom u ruci iza kulisa modnih revija, dok Lili Rouz Dep svoje bežične slušalice zamenjuje žičanim.

Ovde se, dakle, ne radi o odbacivanju tehnologije, već o preraspodeli pažnje. Umnožavanjem broja predmeta koje koristi, generacija Z istovremeno fragmentira digitalne nadražaje. To je suptilan način ponovnog preuzimanja kontrole nad sopstvenim vremenom.

Daleko od toga da je reč samo o još jednom trendu iz ,,Y2K" ere, ,,Nostalgia Revival" oblikuje novi način života. U vremenu opsednutom optimizacijom, generacija Z nas podseća da baš sve ne mora biti brzo, povezano i višenamensko.

Jednostavno nas podseća šta znači živeti u eri pametnih telefona: promišljenije, tako da svaki predmet ponovo pronađe svoje mesto, a svaka svakodnevna radnja svoj značaj, ističe Vogue.

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