Cela ulica se divi mojim muškatlama: Krupne su kao lopte od kada ih zalivam ovom mešavinom!

Da bi muškatle imale bogate i dugotrajne cvetove, važno je redovno ih zalivati i prihranjivati. Preporučuje se korišćenje đubriva koje je bogato fosforom, jer podstiče cvetanje.

Sa druge strane, treba izbegavati đubriva sa visokim procentom azota, jer ona podstiču rast listova, ali mogu smanjiti cvetanje.

Prirodna prihrana za muškatle

Jedan jednostavan trik može značajno poboljšati rast i izgled muškatli. Reč je o mešavini vode i joda.

Priprema:

1 litar vode

1 kap povidon joda

Dobro promešajte rastvor i koristite oko 50 ml po saksiji. Sipajte tečnost uz unutrašnje ivice saksije, kako biste zaštitili koren ovog lepog cveća. Nemojte preterivati sa ovom mešavinom za prihranjivanje. Prevelika količina može oštetiti koren biljke i izazvati suprotan efekat.

Rezultat koji ćete primetiti

Uz ovu jednostavnu metodu, vaše muškatle će ubrzo:

imati više cvetova

cvetati duže

izgledati zdravije i bujnije.

Vaša terasa će postati prava mala oaza u kojoj će svi uživati, a komšinice će sigurno primetiti razliku.

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