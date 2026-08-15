Morska voda ne deluje na svakoga jednako. Neki neće primetiti nikakve posledice, ali kod drugih se mogu javiti svab, peckanje ili crvenilo. Posebno neprijatno može biti ako na koži postoje ogrebotine, manje rane ili iritacije od brijanja ili depilacije, jer so na takvim mestima može pojačati peckanje. Kratko ispiranje čistom vodom nakon izlaska iz mora pomaže ukloniti so i smanjiti taj osećaj.

U moru nisu samo so i voda

Morska voda nije sterilna. U njoj žive brojni mikroorganizmi, plankton i alge, a njihovi sitni ostaci nakon plivanja mogu završiti na koži ili kupaćem kostimu. To u većini slučajeva ne izaziva probleme.

Međutim, kod osetljivijih osoba, kao i nakon boravka u vodi s povećanom koncentracijom algi ili drugih organizama, mogu se pojaviti osip, svrab ili crvenilo. Tuširanjem se stoga ne uklanja samo morska so, već i drugi ostaci koji su se tokom kupanja zadržali na telu.

Problem mokrog kupaćeg kostima

Morska voda zadržava se i u tkanini kupaćeg kostima. Ako ga dugo ne skinemo, koža je istovremeno izložena vlazi, soli, toplini i trenju. Iritacija se može pojaviti na pregibima i delovima tela gde kupaći kostim čvrsto prianja uz kožu. Zbog toga je nakon poslednjeg kupanja u danu poželjno skinuti mokri kupaći kostim i isprati telo.

Kada i kako se tuširati?

Ako tokom dana više puta ulazite u more, nema potrebe nakon svakog kupanja koristiti gel za tuširanje i šampon jer i prečesto korišćenje sredstava za čišćenje može isušiti kožu. Dovoljno je isprati se običnom vodom kako biste uklonili višak soli, pesak i druge morske ostatke.

Nakon poslednjeg kupanja u danu preporučuje se temeljitije tuširanje, a zatim nanošenje hidratantnog losiona ili kreme na još blago vlažnu kožu. Kosu je takođe dobro temeljno isprati, a ako je posebno suva, mogu pomoći regenerator ili hidratantna maska.

Ako se nakon kupanja pojave izraženo crvenilo, intenzivan svrab, osip, oticanje ili drugi neuobičajeni simptomi koji ne prolaze, ne treba odmah pretpostaviti da je za njih odgovorna samo morska so.

Osećaj soli na koži mnogima je neraskidivo povezan s letom i odmorom. Ipak, kada završite s kupanjem za taj dan, nekoliko minuta pod tušem jednostavan je način da kožu i kosu oslobodite svega što je na njima ostalo nakon boravka u moru.

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