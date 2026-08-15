Borovnice imaju mnogo toga što im ide u prilog. Pune su hranljivih materija, lako ih je ubaciti u ovsenu kašu ili smuti, a podjednako ih je jednostavno jesti i na šaku.

Međutim, njihova reputacija postaje malo komplikovanija kada se u priču uključe pesticidi. One se pojavljuju na listi Dirty Dozen za 2026. godinu organizacije ,,Environmental Working Group (EWG)", godišnjem rangiranju konvencionalno uzgajanih poljoprivrednih proizvoda zasnovanom na podacima o ostacima pesticida. Za neke kupce, zabrinutost u vezi sa pesticidima može biti dovoljna da opravda plaćanje više cene za organske bobice.

Dakle, da li bi trebalo da kupujete organske borovnice? Da li su konvencionalne borovnice nebezbedne?

Stručnjaci kažu da je odluka slojevita, ali da je od toga da li birate organske ili konvencionalne borovnice važnije to da obezbedite mesto za borovnice i drugo voće u svojoj ishrani.

Šta detekcija pesticida zapravo znači

Deo zabune potiče od toga šta liste kao što je ,,Dirty Dozen" mere, a šta ne. Erin Džouet, integrativna registrovana dijetetičarka, kaže da je jedna od najvećih zabluda u vezi sa pesticidima izjednačavanje detekcije sa opasnošću. „Imamo tako sjajnu tehnologiju da možemo utvrditi i najsitnije detalje“, kaže Džouetova za sajt Martha Stewart. Ali samo zato što imamo mnogo savremenih testiranja koja mogu detektovati te sićušne količine pesticida u poljoprivrednim proizvodima, to vam ne govori nužno šta to znači za vaše zdravlje tokom celog života.

,,EWG" i federalne agencije takođe pristupa podacima o pesticidima na različite načine. ,,EWG" je organizacija za zaštitu prava potrošača koja koristi podatke državnih testiranja kako bi kreirala sopstvene rang-liste. Državne agencije, uključujući ,,U.S. Department of Agriculture" i ,,Environmental Protection Agency", koriste podatke o pesticidima kao deo regulatornog sistema dizajniranog za procenu izloženosti i zdravstvenog rizika.

Ta razlika je važna. Džouetova kaže da rangiranje zasnovano na tome koliko se često ostaci detektuju „nije zaista uporedivo sa zdravstvenim rizikom“. Drugim rečima, prisustvo ostataka pesticida i rizik koji taj ostatak predstavlja nisu ista stvar.

,,Pesticide Data Program" agencije ,,USDA" testira hranu na ostatke pesticida, generišući podatke koje regulatori i drugi koriste kako bi razumeli izloženost pesticidima u našoj ishrani. ,,EPA", u međuvremenu, uspostavlja dozvoljene granice ostataka pesticida, poznate kao tolerancije.

To znači da pronalazak detektabilnog ostatka pesticida na borovnici sam po sebi ne dokazuje da konzumiranje te borovnice predstavlja rizik po zdravlje.

Da li su organske borovnice hranljivije?

Kratak odgovor: ne. Organske borovnice nemaju drastično drugačiji nutritivni profil od onih koje su uzgojene na konvencionalan način. „Sve u svemu, istraživanja ne pokazuju da postoji bilo kakva razlika sa zdravstvenog stanovišta“, kaže Džouetova.

Postoje pojedinačne studije koje su pronašle više nivoe određenih biljnih jedinjenja, uključujući polifenole kao što su antocijani, u organskim borovnicama. Međutim, rezultati se mogu razlikovati, a i faktori van toga da li je bobica organska ili konvencionalna mogu uticati na te nivoe.

Kada je reč o hranljivim materijama koje većina potrošača prepoznaje, ove dve vrste su prilično slične. „Vitamini, vlakna, ti makronutrijenti, sve je to isto u obema varijantama“, kaže Džouetova.

Mnogo veća nutritivna razlika je između konzumiranja borovnica i njihovog nekonzumiranja. Borovnice obezbeđuju vlakna, vitamine i korisna biljna jedinjenja, a redovno konzumiranje ovog voća povezuje se sa zdravim načinom ishrane.

Da li je pranje borovnica dovoljno za uklanjanje pesticida?

Bilo da su borovnice u vašem frižideru organske ili konvencionalne, stručnjaci se slažu u jednom koraku: uvek ih operite pre jela.

„Isperite svoje borovnice“, kaže Kendis Kristijan. „Ispiranje pod hladnom tekućom vodom sa česme i potom temeljno sušenje uradiće posao.“

Ispiranje može pomoći u uklanjanju prljavštine, mikroorganizama i nekih površinskih ostataka, iako pranje nije garancija da će svaki ostatak pesticida biti uklonjen. Takođe nema potrebe da posežete za sapunom ili komercijalnim sredstvima za pranje voća i povrća; hladna tekuća voda je ono što stručnjaci preporučuju.

Džouetova predlaže da bobice stavite u cediljku i nežno ih pomerate pod hladnom tekućom vodom, umesto da ih potapate u činiju.

I osim ako ne planirate da odmah pojedete bobice, držite ih suvima. Višak vlage podstiče razvoj buđi i može im skratiti vek trajanja.

Pranje nije važno samo kod konvencionalnih poljoprivrednih proizvoda. Kristijanova naglašava da organske borovnice same po sebi nisu oslobođene rizika po bezbednost hrane. „Organske borovnice su i dalje podložne povlačenju sa tržišta i epidemijama uzrokovanim štetnim bakterijama ili parazitima“, kaže ona. Kada bilo koje voće stigne u prodavnicu, može se suočiti sa rizicima od neodgovarajućih temperatura, rukovanja od strane kupaca i izloženosti životnoj sredini.

Kada bi kupovina organskih borovnica mogla biti vredna truda

Dakle, kada organska oznaka vredi dodatnog novca? Ne postoji jedinstven odgovor. Vaša lična situacija može igrati veliku ulogu. „Faktor broj jedan bili bi lični budžetski prioriteti“, kaže Kristijanova. „Ako vam organske borovnice nisu u okviru budžeta — i dalje je bezbedno kupovati i konzumirati obične borovnice.“

Neki kupci možda više vole organske proizvode jer se standardi takve proizvodnje bolje uklapaju u njihove ekološke vrednosti ili preferencije u pogledu poljoprivredne prakse. Džouetova kaže da je to legitimna odluka pri kupovini, ali da je ne treba mešati sa uslovom za dobijanje zdravstvenih koristi koje borovnice pružaju.

Roditelji male dece i trudnice mogu biti posebno zabrinuti zbog izloženosti pesticidima. Ali Džouetova kaže da to ne znači da te grupe moraju da izbegavaju konvencionalne borovnice. Za većinu ljudi, kako kaže, najvažnije je uopšte jesti to voće.

Organske ili ne, ne preskačite borovnice

Organske borovnice mogu koštati znatno više od konvencionalnih, a za svakoga ko pokušava da rasporedi budžet za hranu, ta razlika u ceni može uticati na to koliko često borovnice završavaju u korpi. Obe stručnjakinje kažu da je potpuno preskakanje borovnica samo zato što ne možete priuštiti organske — pogrešan zaključak.

„Veći unos svežeg voća — u ovom slučaju borovnica — treba da bude glavni fokus, a ne da li je organsko ili ne“, kaže Kristijanova.

Zamrznute bobice mogu biti posebno korisna opcija. Praktične su, traju mesecima, a ponekad mogu koštati manje po porciji od svežih, u zavisnosti od sezone i prodavnice.

Ako kupovina konvencionalnih ili zamrznutih borovnica znači da ih možete priuštiti češće, stručnjaci kažu da je to sasvim opravdan izbor.

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