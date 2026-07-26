Od 26. jula, kada Saturn krene retrogradno, četiri horoskopska znaka mogla bi da osete kako im se sav trud konačno isplaćuje. U astrologiji Saturn predstavlja disciplinu, odgovornost i karmu, pa njegov retrogradni hod mnogima donosi priliku da ubiru plodove rada iz prethodnog perioda.

Za ova četiri znaka, ovaj period mogao bi da donese unapređenja, finansijske dobitke, nove prilike i važne životne preokrete koji će nadoknaditi sve što su se namučili prethodnih godina..

Ovan

Od 26. jula vaš trud na poslu konačno počinje da daje rezultate. Poslednjih meseci uložili ste mnogo energije u karijeru, a sada biste mogli da budete nagrađeni unapređenjem ili značajnim povećanjem plate.

Iako vam stiže zaslužena nagrada, ovo nije kraj vaših ambicija. Iskoristite ovaj period da postavite nove ciljeve i napravite plan za naredni veliki uspeh.

Ribe

Za Ribe se završava naporan period koji traje još od 2023. godine. Saturn sada donosi olakšanje i nagrade za sve izazove koje ste uspešno prošli od tada.

Moguće je povećanje prihoda, povišica ili iznenadni finansijski dobitak. Istovremeno će vam ljudi iz okruženja pružati veću podršku nego ranije. Ovo je dobar trenutak da iskoristite nove prilike i hrabro napravite sledeći korak ka svojim ciljevima.

Rak

Za Rakove počinje period u kojem stvari konačno dolaze na svoje mesto. Sve što ste započeli početkom godine sada počinje da donosi rezultate.

Mogući su finansijski dobici, poslovni uspeh i više priznanja nego ranije. Ovo može biti trenutak kada ćete privući pažnju važnih ljudi i otvoriti vrata novim prilikama.

Vaga

Retrogradni Saturn donosi vam preokret u vašu korist. Sav trud koji ulažete još od 2025. godine sada bi mogao konačno da bude nagrađen.

Osim poslovnog napretka, očekuje vas i bogatiji društveni život, prenosi portal "Your Tango". Upoznajete uticajne ljude koji vam mogu pomoći u karijeri, a moguće je i novo prijateljstvo ili početak romantične veze.

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