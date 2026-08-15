Lubenica nije samo omiljeno letnje osveženje, već i voće bogato vodom, vitaminima i antioksidansima.

Zahvaljujući svom sastavu, može doprineti hidrataciji organizma, podržati zdravlje srca i bubrega, a citrulin koji sadrži povezuje se i sa boljom cirkulacijom.

Čak 92 odsto lubenice čini voda

Visok sadržaj vode čini lubenicu odličnim izborom tokom vrelih letnjih dana, jer može doprineti boljem unosu tečnosti i osveženju organizma.

Jedna veća šolja lubenice može obezbediti značajan deo dnevnih potreba za vitaminima C i A, a bogata je i vitaminima B grupe, kalijumom i magnezijumom.

Za njenu karakterističnu crvenu boju zaslužni su likopen i beta karoten, snažni antioksidansi koji imaju važnu ulogu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Likopen se posebno povezuje sa očuvanjem zdravlja srca, dok antioksidansi mogu doprineti zaštiti kože od štetnog uticaja sunčevih zraka.

Prirodna podrška boljoj cirkulaciji

Lubenica sadrži citrulin, aminokiselinu koja učestvuje u stvaranju azot monoksida i može doprineti opuštanju krvnih sudova i boljoj cirkulaciji. Zbog toga se često povezuje i sa pozitivnim uticajem na se*sualno zdravlje.

Ipak, lubenicu ne treba posmatrati kao lek niti kao namirnicu koja sama po sebi može da doprinese topljenju masnoća ili smanjenju celulita. Zahvaljujući malom broju kalorija i visokom sadržaju vode, lako se može uklopiti u uravnoteženu ishranu.

Ne bacajte koru i semenke

Kora lubenice takođe može da se iskoristi. Može se sitno iseckati i dodati salatama, a od nje se može pripremati i slatko.

Jestive su i semenke lubenice. U pojedinim zemljama se prže i konzumiraju kao grickalice, a mogu se koristiti i za pripremu čaja.

Zašto lubenica deluje slađe nego što jeste?

Iako ima veoma sladak ukus, lubenica sadrži relativno malo šećera, oko šest odsto.

Njena izražena slatkoća posledica je toga što šećer daje dominantan ukus, dok najveći deo ploda čini voda.

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