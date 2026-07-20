Ovaj napitak za mršavljenje je hit! Kilogrami se tope bez gladovanja i mučenja

Niko ne voli da gladuje. Ali kada želite da skinete nekoliko kilograma viška, treba malo da pripazite na ishranu i da se bavite fizičkom aktivnošću. Kako biste dostigli željenu težinu, uz to pijte i ovaj prirodni napitak koji može da pomogne u mršavljenju. Žene koje su ga pile, kunu se da deluje, iako ne postoji studija koja je dokazala da ova kombinacija zaista pomaže mršavljenje.

Sagoreva masne naslage

Kombinacija cimeta i meda reguliše varenje, sagoreva masne naslage i ubrzava metabolizam, što pomaže skidanje kilograma. Cimet ublaža potrebu za slatkišima i smanjuje apetit jer na prirodan način reguliše nivo insulina.

Kako se pravi napitak

Stavite šolju vode (250 ml) da se zagreje do tačke ključanja, ali ne sme da provri, jer će cimet u vreloj vodi izgubiti svojstva. U šolju stavite 1 kašičicu cimeta i prelijte vodom. Dobro promešajte da se istopi. Ostavite 20 minuta da se prohladi. U mlaku tečnost dodajte 2 kašičice meda i promešajte.

Kada se pije napitak?

Najbolje je da pijete napitak od cimeta i meda pre doručka i pre spavanja. Pola šolje popijte ujutru na prazan stomak, a drugu polovinu uveče, pola sata pre spavanja.

Napomena: Pre konzumiranja ovog napitka, posavetujte se sa nutricionistom ili lekarom.

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