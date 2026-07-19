Korejske navike za lepotu nas uvek iznova iznenade. Nekad pozitivno, nekad negativno. Čini nam se da za apsolutno svaki problem možemo naći neko korejsko rešenje (ali i da za sva rešenja, korejska pravila nađu novi problem).

Ipak, uvek radije biramo da energiju ulažemo u onu pozitivnu stranu priče. Zato obožavamo činjenicu da uz korejske tonere možemo imati kožu poput supermodela ili piti korejski čaj koji je popularan kao prirodna zamena za retinol. No, da će korejski trendovi iznedriti doručak koji slovi kao prirodna zamena za Ozempik, tome se stvarno nismo nadali!

Šta je zapravo GLP-1?

GLP-1 je hormon koji naše telo prirodno proizvodi, a zadužen je za slanje signala mozgu da smo siti. Pomaže u regulaciji šećera u krvi, stoga igra ulogu i u regulaciji telesne težine. On je ujedno i baza na kojoj deluju popularni lekovi za mršavljenje.

I dok je ljudima sa dijabetesom i zdravstvenim tegobama ovakav medicinski podsticaj neophodan, sve nas ostale koji samo želimo da malo više pazimo na liniju i zdravlje mogla bi da obraduje vest da priroda nudi sjajnu alternativu. Možemo, naime, sami da podstaknemo jaču proizvodnju ovog hormona u svom telu. Sve što nam treba je super jednostavan doručak koji je gotov za manje od 10 minuta, a držaće nas sitima satima.

Korejski „Ozempik” doručak

Formula je zapravo genijalno jednostavna: sve što treba da pojedete ujutru su dva meko kuvana jaja prelivena organskim devičanskim maslinovim uljem.

Kako deluje ovaj korejski doručak kao zamena za Ozempik?

Zdrave masti kao okidač: Hrana bogata zdravim mastima i proteinima ima moć da prirodno podstakne stvaranje GLP-1 hormona. Budući da on igra ključnu ulogu u regulaciji šećera u krvi, ovakav obrok sjajno pomaže u kontroli apetita i sprečava ono prejedanje iz dosade i žudnju za slatkišima.





Hrana bogata zdravim mastima i proteinima ima moć da prirodno podstakne stvaranje GLP-1 hormona. Budući da on igra ključnu ulogu u regulaciji šećera u krvi, ovakav obrok sjajno pomaže u kontroli apetita i sprečava ono prejedanje iz dosade i žudnju za slatkišima. Belanca su ključna: Prema studiji iz 2020. godine, belance je specifično efikasno u podsticanju tela na otpuštanje GLP-1 hormona, zato doručak sa jajima tako dobro reguliše osećaj sitosti.





Prema studiji iz 2020. godine, belance je specifično efikasno u podsticanju tela na otpuštanje GLP-1 hormona, zato doručak sa jajima tako dobro reguliše osećaj sitosti. Maslinovo ulje: Druga studija iz 2021. godine potvrdila je da maslinovo ulje, zahvaljujući svom jedinstvenom sastavu, direktno doprinosi višim nivoima ovog hormona sitosti.

Kombinujući ove dve moćne (a lako dostupne) namirnice, kreirate obrok koji je neverovatno nutritivan, pun zdravih masnoća i proteina, a ujedno osigurava stabilan šećer u krvi i dugotrajan osećaj sitosti. Savršen, poletan skok u uspešan dan u kome nećete svaki trenutak provesti razmišljajući o tome šta da pojedete, prenosi Vogue.

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