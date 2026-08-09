Holivudski glumac Antonio Banderas doživeo je 2017. godine srčani udar koji mu je potpuno promenio pogled na život. Iako je iskustvo bilo traumatično i opasno po život, slavni glumac danas kaže da mu je upravo taj trenutak pomogao da shvati šta mu je zaista važno.

Glumac je u razgovoru za „People“ ispričao da je srčani udar doživeo kod kuće u Engleskoj. Brza reakcija njegove tadašnje partnerke Nikol Kimpel bila je veoma važna. Dala mu je aspirin pre nego što je prebačen u bolnicu, gde su mu ugrađena tri stenta.

Umesto da na taj događaj gleda samo kao na tragediju, Banderas danas govori o njemu kao o velikoj životnoj prekretnici.

„Kao da sam progledao“

Banderas je priznao da mu je srčani udar pomogao da shvati koliko je život prolazan i koliko vremena ljudi umeju da potroše na stvari koje zapravo nisu važne.

Za njega je to bilo poput buđenja. Odjednom je jasnije video šta želi, kome želi da posveti svoje vreme i gde zaista pripada.

Upravo zato, danas zdravstveni problem sa srcem opisuje kao jedno od najvažnijih iskustava u svom životu, iako je u trenutku kada se dogodio bio izuzetno težak.

Posle oporavka doneo velike odluke

Nakon zdravstvenog problema Banderas je napravio nekoliko velikih promena.

Prestao je da puši, a odlučio je i da napusti Los Anđeles i vrati se u svoj rodni grad Malagu. Iako je godine provedene u Holivudu opisivao kao uzbudljive i dragocene, priznao je da je duboko u sebi oduvek osećao da mu je mesto u Španiji.

Danas u Malagi vodi sopstveno pozorište i bavi se brojnim poslovnim projektima. Povratak kući doneo mu je, kako se čini, upravo onu vrstu života koju je nakon svega želeo.

Porodica mu je na prvom mestu

Pored posla i karijere, Banderas posebno ističe značaj porodice. Veoma je ponosan na ćerku Stelu, ali i na decu koju ima sa bivšom suprugom Melani Grifit, među kojima je i glumica Dakota Džonson.

Govoreći o njima, istakao je koliko mu znači da ih vidi kako odrastaju, razvijaju se i postaju dobri ljudi. Za bivšu suprugu ima samo reči hvale, posebno kada govori o njenoj ulozi majke.

Danas, gotovo deceniju nakon srčanog udara, Banderas na život očigledno gleda drugačije. Umesto jurnjave za nevažnim stvarima, više ceni vreme provedeno sa porodicom i rad koji ga ispunjava.

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