Budite se sa osećajem pritiska iznad očiju, suvim ustima i utiskom kao da vam je glava teška i zamagljena. Jutarnja glavobolja često se povezuje sa dehidracijom, pa se kao rešenje najčešće preporučuje čaša vode odmah nakon buđenja, iako se tokom prethodnih nekoliko sati sna gubi određena količina tečnosti.

Upravo tu mnogi prave grešku. Organizam tokom noći gubi vodu disanjem i izlučivanjem, najčešće između pola litra i jednog litra, u zavisnosti od temperature prostorije i načina spavanja. Tokom toplih letnjih noći, posebno u prostorijama bez klimatizacije, taj gubitak može biti još izraženiji. Jutarnja glavobolja često nije novi problem, već posledica navika iz prethodnog dana i večeri.

Jutarnja glavobolja povezana sa dehidracijom najčešće se javlja kao tup bol sa obe strane glave, u predelu čela ili slepoočnica. Može biti izraženija prilikom naglog ustajanja ili saginjanja, dok se postepeno smanjuje nakon unosa vode i nekoliko minuta odmora. Često je prate suva usta, tamnija boja urina i osećaj usporenih misli nakon buđenja.

Kafa nije zamena za vodu, ali sama po sebi nije glavni uzrok dehidracije kako se često smatra. Kod većine ljudi jedna do dve šoljice dnevno ne dovode do značajnog gubitka tečnosti. Veći problem nastaje kada kafa zauzme mesto vode, pa tokom jutra organizam ne dobije dovoljnu količinu tečnosti.

Dobar početak dana može biti dve do tri decilitre vode u prvih pola sata nakon buđenja, uz dodatni unos tečnosti tokom jutra. To nije lek, već način da se nadoknadi ono što je telo izgubilo tokom noći. Kod mnogih ljudi blaga jutarnja glavobolja izazvana dehidracijom može se povući u roku od sat vremena nakon pravilne hidratacije.

Voda koju popijete pre spavanja može imati veći uticaj na jutarnje stanje organizma nego ona koju unesete tek nakon buđenja. Čaša vode pripremljena za veče, uz prijatno provetrenu prostoriju, može doprineti boljem jutru više nego bilo koji jutarnji ritual. Ako vas voda tokom noći često budi zbog odlaska u toalet, bolje je da je popijete oko dva sata pre odlaska na spavanje, a ne neposredno pre nego što legnete.

Šta istraživanja pokazuju o umoru i osećaju zamućenosti

Blaga dehidracija može uticati na raspoloženje, energiju i koncentraciju čak i pre nego što se pojavi izražen osećaj žeđi. Istraživanja o povezanosti hidratacije, raspoloženja i mentalnih sposobnosti ukazuju da gubitak tečnosti od približno jedan do dva odsto telesne mase može doprineti većem umoru i slabijoj pažnji. U takvim situacijama voda može pomoći u ublažavanju simptoma, ali nije rešenje za probleme poput migrene.

Dodaci ishrani i elektroliti u obliku praškova uglavnom nisu potrebni osobama koje nisu imale pojačanu fizičku aktivnost, temperaturu ili veći gubitak tečnosti. Kod zdrave osobe dovoljan unos vode, uobičajena količina soli kroz hranu i redovni obroci najčešće obezbeđuju potrebnu ravnotežu.

Kada jutarnja glavobolja nije posledica dehidracije

Ako se glavobolja nakon buđenja javlja gotovo svakog jutra tokom nekoliko nedelja, ako vas bol probudi iz sna, ili ako je prate mučnina, zamućen vid, nagli gubitak telesne težine ili glasno hrkanje sa prekidima u disanju, potrebno je obratiti se lekaru umesto da samo povećavate unos vode. Poseban oprez je potreban kod trudnica, dece i osoba koje imaju probleme sa krvnim pritiskom, dijabetesom ili bolestima bubrega, jer količinu tečnosti treba prilagoditi uz savet stručnjaka.

Suština nije samo u jutarnjoj čaši vode, već u navikama tokom celog dana. Kada organizmu obezbedite dovoljno tečnosti pre večeri i pravilnu hidrataciju tokom dana, jutarnje buđenje će ređe biti praćeno osećajem težine i pritiskom u glavi.

Video: