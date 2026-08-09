Ubod stršljena može da bude veoma bolan i da nas u trenutku zbuni, pa ne znamo kako da reagujemo. Kod većine ljudi javljaju se bol, crvenilo i otok, dok kod osoba koje su alergične reakcija može biti znatno ozbiljnija.

Zbog toga je važno znati kako pravilno reagovati odmah nakon uboda i prepoznati situacije kada je neophodno potražiti medicinsku pomoć.

Najpre se mirno udaljite od mesta na kojem se nalazi stršljen kako biste izbegli mogućnost novog uboda. Nakon toga pregledajte mesto uboda i obratite pažnju na simptome koje osećate.

Kako reagovati odmah nakon uboda stršljena

Ukoliko je u koži ostao deo koji podseća na žaoku, pažljivo ga uklonite struganjem noktom ili ivicom kartice. Nemojte ga pritiskati niti pokušavati da ga istisnete.

Nakon toga operite mesto uboda sapunom i vodom kako biste ga očistili. Na bolno i otečeno područje stavite hladnu oblogu, ali je prethodno umotajte u tanku tkaninu kako hladnoća ne bi direktno dodirivala kožu.

Hladna obloga može pomoći da se ublaže bol, otok i neprijatan osećaj nakon uboda.

Ako se ubod nalazi na ruci ili nozi, taj deo tela držite blago podignut kako biste pomogli u smanjenju otoka. Kod blaže reakcije najčešće se javljaju bol, svrab, crvenilo i oticanje kože oko mesta uboda.

Kada reakcija zahteva hitnu pomoć

Kod većine ljudi simptomi se vremenom smiruju i ne izazivaju ozbiljnije probleme. Ipak, kod osoba koje su alergične može doći do teške reakcije koja se razvija veoma brzo.

Posebno je važno obratiti pažnju na simptome koji se ne zadržavaju samo na području uboda, već počinju da se pojavljuju na drugim delovima tela.

Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako se pojave simptomi poput:

otežanog disanja ili gutanja

oticanja usana, jezika ili grla

izražene vrtoglavice ili gubitka svesti

koprivnjače koja se širi po većem delu tela

ubrzanog rada srca, mučnine ili povraćanja

Ovakvi simptomi mogu ukazivati na anafilaksiju, ozbiljnu alergijsku reakciju koja zahteva hitno zbrinjavanje.

Ukoliko osoba zbog poznate alergije kod sebe ima propisan adrenalin u autoinjektoru, potrebno je primeniti ga u skladu sa dobijenim uputstvom i odmah pozvati hitnu pomoć.

Kako ublažiti bol i otok kod blaže reakcije

Kada je otok manji, može pomoći hladna obloga koju treba staviti preko čiste tkanine i držati na mestu uboda oko 10 do 20 minuta. Nakon toga napravite pauzu i po potrebi ponovite postupak.

Iako svrab može biti veoma neprijatan, pokušajte da ne češete mesto uboda. Češanjem se koža dodatno nadražuje, a povećava se i rizik od infekcije.

Kod izraženijeg svraba ili drugih blažih simptoma mogu se koristiti preparati namenjeni ublažavanju reakcija nakon uboda insekata. Ipak, najbolje je posavetovati se sa farmaceutom ili lekarom kako biste odabrali odgovarajući preparat za konkretnu situaciju.

Nema potrebe posezati za eteričnim uljima ili različitim kućnim preparatima, jer pojedini od njih mogu dodatno nadražiti već osetljivu kožu.

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