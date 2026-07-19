Prethodni meseci su za mnoge od nas podrazumevali seriju intenzivnih astroloških tranzita koji su iznova testirali naše granice.

Često je delovalo kao da se vrtimo u krug, pokušavajući da pronađemo balans i zadržimo fokus na onome što nam je zaista važno. Srećom, kosmička klima se raščišćava, a druga polovina 2026. godine najavljuje rasterećenje. Nakon dugog perioda iscrpljujućih karmičkih lekcija i preispitivanja, zvezde konačno menjaju svoj tok.

Došlo je vreme da se strpljenje isplati, a za ova tri znaka Zodijaka predstojeći meseci obećavaju pravi preporod, novu energiju i neuporedivo jednostavnije koračanje kroz sve životne sfere.

Bik

Godinama unazad, tačnije od 2018. godine, tranzit Urana kroz vaš znak unosio je priličnu turbulenciju, neprestano potresajući temelje vaše zone komfora na polju ljubavi, karijere, ali i finansija. Mnogi Bikovi prošli su kroz neočekivane rezove, nagle promene prioriteta ili konstantan osećaj neizvesnosti.