Prethodni meseci su za mnoge od nas podrazumevali seriju intenzivnih astroloških tranzita koji su iznova testirali naše granice.
Često je delovalo kao da se vrtimo u krug, pokušavajući da pronađemo balans i zadržimo fokus na onome što nam je zaista važno. Srećom, kosmička klima se raščišćava, a druga polovina 2026. godine najavljuje rasterećenje. Nakon dugog perioda iscrpljujućih karmičkih lekcija i preispitivanja, zvezde konačno menjaju svoj tok.
Došlo je vreme da se strpljenje isplati, a za ova tri znaka Zodijaka predstojeći meseci obećavaju pravi preporod, novu energiju i neuporedivo jednostavnije koračanje kroz sve životne sfere.
Bik
Godinama unazad, tačnije od 2018. godine, tranzit Urana kroz vaš znak unosio je priličnu turbulenciju, neprestano potresajući temelje vaše zone komfora na polju ljubavi, karijere, ali i finansija. Mnogi Bikovi prošli su kroz neočekivane rezove, nagle promene prioriteta ili konstantan osećaj neizvesnosti.
Dobra vest je da je to izazovno poglavlje sada i zvanično završeno. Ulaskom Urana u znak Blizanaca i uz podršku Jupitera u Lavu tokom 2026. godine, planetarni aspekti počinju snažno da rade u vašu korist. Osetićete kako se stvari konačno sklapaju u savršenu celinu. Očekuje vas dugoočekivana stabilizacija, uspeh u poslovnim poduhvatima i povratak unutrašnjeg mira koji vam je toliko nedostajao.
Škorpija
Vaš ljubavni život je u proteklom periodu podsećao na previše kompleksnu slagalicu. U potrazi za dubokom emotivnom povezanošću, često ste nailazili na komplikovane odnose i proživljavali razočaranja koja su vam crpela energiju.
Međutim, vreme teških emotivnih lekcija ostaje iza vas. Zahvaljujući tranzitu Jupitera u Lavu, zvezde vam sada poklanjaju naklonost i sreću na romantičnom planu. Postali ste mnogo mudriji, instinktivno prepoznajete šta vam više ne služi i s lakoćom postavljate zdrave granice. Do kraja 2026. godine, imate sjajnu priliku da ostvarite istinski harmoničan i stabilan odnos kakav vaša strastvena priroda zaslužuje, bez nepotrebnih kompromisa.
Lav
Iako po prirodi imate velike vizije i neosporan autoritet, poslednjih nekoliko godina delovalo je kao da stalno nailazite na nevidljive prepreke. Uran u Biku je dugo podsticao blokade, finansijske pritiske i otežavao vam da izgradite karijeru i budućnost kakvu priželjkujete, zahtevajući od vas izuzetan napor.
Sada je vreme da odahnete i preuzmete kontrolu. Sa prelaskom Urana u novi znak i ekspanzivnim Jupiterom koji ponosno boravi upravo u vašem znaku (Lavu), dobijate kosmički zamah. Do kraja 2026. godine otvaraju vam se vrata za ozbiljan profesionalni trijumf. Bez obzira na to da li težite višoj poziciji, promeni pravca ili pokretanju sopstvenog projekta, ovo je vaš trenutak za hrabre poteze. Univerzum vas maksimalno podržava da ponovo zasijate u punom sjaju, prenosi Elle.
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